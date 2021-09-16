Мнение: 13 идей по борьбе с пьянством

Постоянный читатель предлагает заняться проблемой пьянства всерьёз. Некоторые его предложения я нахожу чересчур радикальными, однако всё же считаю, что письмо как минимум заслуживает обсуждения. Шутки про пятницу и фильм «Ирония судьбы» давно уже пора запретить. Цитирую:

Я полагаю, что в России не уделяют достаточного внимания борьбе с алкоголизацией граждан. Не в том смысле, что не считают проблемой, но борьба не соответствует масштабу проблемы. На алкоголь завязано множество российских проблем. Демографические, кадровые, криминальные проблемы. Множество моральных — вплоть до дурной всемирной славы о русских, как об алкоголиках, пьющих все, что горит. Алкоголь — сильнейший депрессант. Как следствие — количество самоубийств пока снижается недостаточно. Количество убийств и прочих преступлений на почве алкоголизации пока еще на высоком уровне.

Российская Империя виновата перед русским народом — алкоголизация проводилась сверху, особо жестко — во второй половине 19 века. Император Николай Второй ввел практически сухой закон во время Первой Мировой войны. Безусловно, именно советская власть в 20 веке возобновила алкоголизацию русских. При Сталине возобновилось масштабное производство водки с прозрачной целью — добыть как можно больше денег в госбюджет. Сталин не скрывал этого факта. Далее ситуация усугубилась во время ВОВ — масса малопьющих и не пьющих людей из-за «наркомовских 100 грамм» стали алкоголиками. Далее дошло до позорных «пьяных бюджетов». Все было плохо до такой степени, что горбачевский «сухой закон» пробил огромную брешь в государственных финансах и стал одной из многих причин разрушения СССР.

В настоящее время усилия государства очевидно недостаточные. Убежден, что необходимо вводить новые меры по борьбе с алкоголизацией.

1. Акцизы, а также иные налоги от продажи алкоголя должны стать «окрашенным» доходом бюджета и направляться ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на излечение алкоголиков, покрытие ущерба, причиненного алкоголиками, социальную антиалкогольную рекламу и иные нужды, связанные с борьбой с пьянством, в том числе — увековечение борцов с пьянством, отдавших свои жизни за трезвость русского народа.

2. В кинопродукции, в которой потребляется табак появляется прямое указание на это. Тоже должно быть и с алкогольной продукцией — перед демонстрацией фильмов и любой аудиовизуальной продукции — отдельная надпись о вреде алкоголя.

3. Для алкоголиков ввести «льготу» — предоставление спиртных напитков в аптеках бесплатно или по умеренной цене. С лишением алкоголиков всех прав — родительских, на владение оружием, автомобилями, прав на участие в бизнесе, на госслужбу, с ограничением прав на совершение сделок. В некоторых странах так поступают (я имею в виду предоставление алкоголя за счет государства). С обязанием таких лиц носить соответствующие знаки — повязки или значки.

4. Установка памятников борцам с алкоголизацией русского народа, в том числе — участникам русских восстаний против алкоголизации.

5. Популяризация в учебниках истории, в художественных и документальных фильмах, снятых на деньги от алкогольных акцизов и других налогов от продажи алкоголя того факта, что русские — единственный народ в мире, который вел вооруженную борьбу против алкоголизации и поднимал восстания против алкоголизации. В учебниках истории много было похвал всяким разбойникам, а вот тем, кто боролся с грехом пьянства и пожертвовал за свои взгляды жизнью за русский народ, я не видел ни строчки посвящения от благодарных потомков.

6. Ввести уголовную ответственность за ложь о том, что пьянство — естественное состояние русского народа. Это именно русофобская ложь, за которую необходимо наказывать тюремным заключением.

7. Во всех документах, законах, ГОСТах должно быть прямое указание на то, что этиловый спирт — ядовитое вещество. По простой причине — это правда.

8. Любое лицо, которое управляло автомобилем или любым другим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также носило оружие, должно быть лишено не только прав (лицензии), но и должно быть подвергнуто конфискации соответствующего предмета. На второй раз — пожизненное лишение прав (лицензии).

9. Введение «идиотен-теста» для автомобилистов и владельцев оружия, которые были в состоянии опьянения в момент управления авто (ношения оружия). По аналогии с Германией, в которой человек, который оказался пьяным за рулем, официально считается слабоумным.

10. Введение решением федерального Правительства зон «алкогольного бедствия», подразумевающих особое внимание и применение чрезвычайных мер по борьбе с алкоголизацией. Я был в Туве — первый кандидат на введение там такой зоны. Сами тувинцы считают, что им пить нельзя. Среди тувинцев много образованных, очень умных людей. Однако выпив они теряют голову. Я наблюдал некоторые безобразия лично — позор…. Результат — Тува самый бедный регион России с самым высоким уровнем убийств на душу населения.

11. Ввести тестирование на алкоголизм при получении прав на управление авто и справок на оружие, поступлении на госслужбу, на муниципальную службу с помощью объективных методов. Они уже появились. Это очень дорого, но еще дороже жизни людей, репутация госслужбы и России в целом.

12. Вовлечение несовершеннолетних в потребление алкоголя должно стать преступлением. Продал бутылку ребенку — тюрьма.

13. Раз в год — парламентские слушания на тему борьбы с пьянством с участием всего состава обеих палат. С обязательными докладами Президента, Премьера, министра здравоохранения и прочих причастных.

Безусловно, должна быть хорошая замена алкоголю. Это качественный досуг, в том числе — спорт. А также доступность работы, автомобилей, оружия, земли, жилья, поездок по стране.

Для меня тема пьянства больная — мой дедушка после ВОВ пришел алкоголиком (до этого был малопьющим). Творил невообразимые безобразия. Полностью излечился. Я его застал полным трезвенником. Сильно я был удивлен, узнав, что лучший дедушка в мире был порядочной скотиной, когда выпивал. Я читал его переписку с бабушкой — она была вынуждена бежать от него в другой город с моей мамой, которая была тогда ребенком, из-за его пьянства. Вернулись после его полного излечения, которое проводилось с помощью медикаментов.

Лично в меня из обреза стрелял человек, который из-за собственного пьянства спутал меня с другим человеком, это было в 1995 году. В меня выстрелили, когда я был в своей же квартире (через окно квартиры на первом этаже). Пытались неоднократно ворваться в квартиру пьяные люди в 90-е годы, однажды это перешло в драку с таким алкоголиком.

Я не раз лично предотвращал избиение людей пьяными и, возможно, даже убийства. В частности, на моих глазах пьяный специалист по компьютерным технологиям едва не задушил галстуком пьяного главбуха фирмы в 1996 году и я упросил того не убивать человека.

Я неоднократно видел преображение людей, которые бросили пить. Сохранялись семьи. Покупались авто, квартиры. Рождались дети.

P.S.: Лично я — полный трезвенник. В России сейчас таких немало. Должно быть подавляющее большинство.

P.P.S.: Разумеется, я не хочу сказать, что алкоголизм — единственная проблема России. Одна из самых крупных проблем — факт. Но не единственная. При этом важно обеспечить постепенность отрезвления России. Российское государство два раза рухнуло после очень жестких ограничений в сфере оборота алкоголя — в 1917 году и в 1991 году. Здесь есть явная взаимосвязь между чрезмерно жестким и резким закручиванием гаек в алкогольной политике и падением государственности — не линейная связь, но она очевидно есть. Если пьющих людей резко, принудительно ограничить в потреблении алкоголя, то они могут накапливать негативные эмоции. Особенно, если не предложить человеку вместо пьянства хорошую компенсацию. Негативные эмоции могут перейти в разрушение или апатию. В этом одна из опасностей «сухого закона», поэтому я резко против «сухого закона».

P.3.S.: С тех пор, как я направил вам письмо, которое вы намерены опубликовать, я стал участником ещё одного происшествия. Я спал дома. Ночью услышал женские крики на улице. Явные звуки ударов, характерные для большой драки. Позвонил 112. Приехала полиция и скорая. Нападавшие разбежались. В скорую погрузили раненного. Потом оказалось, что это человек, которого я знаю с детства. Его били около 15 человек. Сломали верхнюю челюсть: то есть это был сильнейший удар по лежачему ногой в лицо. Оказалось, что пьяные напали на него. Он тоже был нетрезв.