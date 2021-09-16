Мелкий человек – Личное мнение

Какой же всё-таки Михаил Ефремов слабый и неумный человек.



Фото: Соцсети

Просив смягчения приговора и заручившись поддержкой 46 деятелей культуры, среди которых — Хабенский, Безруков и Харатьян, Мишка давил на жалость.

Сначала пожаловался на безденежье, потом — на проблемы со здоровьем. И в этих двух его жалобах я увидела противоречие.

Жалоба первая (на безденежье):

«Моя семья и мои дети оказались из-за меня в тяжелейшем положении. Я на воле неплохо зарабатывал, а сейчас они вынуждены отрывать из своего скудного бюджета деньги, чтобы я мог здесь покурить и съесть что-либо кроме баланды».

Да, вы правильно поняли: по словам Ефремова, его дети вынуждены себе в чём-то отказывать, чтобы он смог покурить.

Переходим ко второй жалобе (на здоровье):

«Здесь обострились мои астма, хроническая и обструктивная болезнь легких. Трудно дышать, периодически задыхаюсь. А может быть это и есть кара Господня. Но у нас в колонии хорошие врачи, которые могут купировать мои приступы. Но вынести такой большой срок мне с моим здоровьем будет трудно».

Мишка, если у тебя — обструктивная болезнь лёгких, то первое, что ты должен сделать, — это бросить курить. Эта болезнь, кстати, в 9 из 10 случаев — результат курения.

Ты же куришь, отрывая деньги от чуть ли не полуголодных, по твоим словам, детей, тратишь время и силы врачей на то, чтобы те помогли «купировать приступы» и заявляешь, что твоё здоровье не вынесет «такого большого срока».

А ты брось курить — глядишь, и вынесет. А не вынесет — невелика, знаешь ли, потеря для общества несмотря на круговую поруку твоих коллег.

Ты не светило науки. Над лекарством от рака не работаешь. Вакцину против ковида не изобрёл. Всю жизнь жил как сырок в масле — мажор и баловень судьбы. Пил, курил. Благодаря отцу были роли, деньги, квартиры.

Ты, Миша, — общественно-бесполезный человек, и даже на зоне продолжаешь вредить людям. Вместо того, чтобы бросить курить, тратишь энергию врачей на то, чтобы те вытаскивали тебя из приступов, спровоцированных курением.

Мелкий ты человек, Миша. Фу, какой мелкий.

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