Главред – в Белом доме не подтвердили возможность передачи Киеву системы «Железный купол»

В США не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о возможности передачи Украине компонентов системы ПРО «Железный купол». Как пишет «Главред», спикер Белого дома Джен Псаки заявила, что по данному вопросу ей нужно свериться с командой и уточнить информацию.



Reuters

Спикер Белого дома Джен Псаки не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о возможности передачи Украине компонентов системы ПРО «Железный купол». Как пишет «Главред», когда Псаки задали вопрос по поводу «Железного купола», она ответила, что ей нужно свериться с командой и уточнить информацию.

При этом она отметила, что на встрече президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский договорились об укреплении сотрудничества в военной сфере.

«Я знаю, что мы заявляли о предоставлении дополнительной помощи во время встречи, но что касается деталей, то я должна уточнить их у команды», — сказала Псаки.

Как напоминает издание, ранее американское издание Politico сообщило, что в конгрессе США настаивают на внесении в законопроект об обороне на 2022 год поправки, которая заставит Белый дом продать или передать Киеву оружие противовоздушной и противоракетной обороны. В частности, речь может идти о компонентах «Железного купола».