На Тибете обнаружены детские наскальные рисунки

Странные наскальные рисунки обнаружили недавно ученые на Тибете. Речь идет, собственно, не о рисунках как таковых, а об отпечатках рук и ног, которые, судя по размеру, оставили дети.

Находку сделала группа ученых из разных стран, основу которой составляли сотрудники университета Гуанчжоу (Китай). По словам экспертов, данные отпечатки являются древнейшими образцами изобразительного творчества.

По предварительным данным, отпечатки могли быть оставлены в период от 169 до 226 тысяч лет до наступления нашей эры. Наличие отпечатков, как минимум, доказывает, что в древнейшие времена на Тибете жили люди. Ученые продолжают исследование данного участка и надеются сделать новые археологические открытия.