 

В Молдавии готовятся к возможному подорожанию российского газа

16.09.2021, 16:12, Разное
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В Молдавии начали готовиться к возможному подорожанию российского газа. Такое заявление сделал Андрей Сыну, глава Министерства инфраструктуры страны.
Правительство Молдавии думает, что нужно сделать, что увеличение в цене газа сильно не сказалась на гражданах страны. Власти государства считают, что уязвимые слои населения нуждаются в денежных компенсациях. На сегодняшний день рассматривается запуск механизма экономической поддержки. Пока не понятно, в какой форме он будет осуществляться.

Президент Молдавии Майя Санду отказалась от личного участия в переговорах по газовому вопросу. Действие старого соглашения истекает уже в этом месяца. В данном документе прописан ценник 148,8 доллара за тысячу кубометров, пишет портал Newinform.



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