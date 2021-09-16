Вода для варки не нужна. Лайфхак по приготовлению яиц вкрутую

Конечно, можно легко сварить яйца вкрутую привычным способом – в кастрюльке воды. Вряд ли найдется взрослый человек, который не умеет этого делать. А можно вместо этого воспользоваться одним лайфхаком, опубликованным Джеки Хартлауб в своем блоге, в котором она поведала, как можно сделать яйца вкрутую, не используя воду.

Способ приготовлению яиц без воды

Итак, чтобы сделать яйца вкрутую, нам нужна будет только фритюрница, и больше ничего. В нее нужно поместить яйца и готовить их при температуре 1350С в течение пятнадцати минут. Затем, за минуту до готовности, следует сделать ледяную баню. Для этого в глубокую емкость нужно набросать лед и налить немного воды.

И как только яйца приготовятся, их нужно будет переложить в эту ледяную ванную. Там они должны будут полежать пять минут, и все будет готово. В отличие от традиционного рецепта, теперь яйца будет почистить проще простого.

Достаточно будет взять маленькую ложку и несколько раз стукнуть ее тыльной стороной по скорлупе. В результате она потрескается и практически самостоятельно отвалится от продукта, так что почистить яичко можно будет за считанные секунды.

Получается, что сварить яйца можно и без воды. А еще можно удивить гостей, рассказав им об этом необычном способе.