 

Собянин: москвичи принесли России 23 медали Паралимпиады в Токио

16.09.2021, 16:04, Разное
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По словам Собянина, паралимпийцы еще раз доказали, что они талантливые, трудолюбивые и волевые люди. Мэр отметил, что за выступлениями спортсменов внимательно следили их родные, друзья. “И конечно, москвичи, которые волновались за вас”, – сказал он.

Градоначальник поблагодарил атлетов и их тренеров, а также всех, кто помогал спортсменам добиваться результата. Собянин выразил надежду, что они продолжат участвовать в соревнованиях и побеждать.

За результатами московских паралимпийцев стоит большая работа многих людей, подчеркнул телеведущий и спортивный журналист Дмитрий Губерниев. Он напомнил, что город проводит огромную работу по созданию безбарьерной среды, развитию спорта и физкультуры для всех жителей.

Заслуженный мастер спорта по плаванию Дарья Пикалева отметила, что в Москве уделяется большое внимание развитию спорта и соответствующей инфраструктуры. В каждом дворе и парке появляются площадки, беговые и велосипедные дорожки, сказала она. “Построены грандиозные спортивные объекты. Это и спорткомплекс “Лужники”, где я сейчас занимаюсь, “Акватория ЗИЛ”, которые могут принять международные соревнования”, – добавила атлетка.

Соревнования на Паралимпиаде в Токио проходили по 22 видам спорта. Разыграно 539 комплектов медалей.

Паралимпийский комитет нашей страны представляли 243 спортсмена, из них 46 – москвичи. В общекомандном зачете российская борная заняла четвертое место, завоевав 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых медалей – всего 118 наград.



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