 

Собянин рассказал о новых стартовых площадках по программе реновации в восьми районах Москвы

16.09.2021, 16:04, Разное
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о включении дополнительных 10 стартовых площадок, на которых построят дома для переселения по программе реновации. Теперь таких мест 523, их общая площадь составляет 8,3 миллиона квадратных метров.

Новые площадки расположены в пяти округах и восьми районах столицы. Один участок находится в Тимирязевском (3-й Нижнелихоборский проезд, владение 5), один – в
Лосиноостровском (Минусинская улица, владения 12–14), еще один – в Ярославском (Лосевская улица, вблизи дома 3). Два участка расположены в районе Соколиная Гора (Мироновская улица, владение 32, и Щербаковская улица, владение 5а) и одна свободная территория в Гольянове (Байкальская улица, владение 28).

Также новые дома в рамках программы реновации построят в Даниловском (Даниловская набережная, владение 8), Покровском-Стрешневе (Улица Свободы, дом 1, корпус 4) и Южном Тушине (Окружная улица, дом 2а, Светлогорский проезд, дом 1, и
проезд Досфолта, владение 2)

На новых площадках возведут 177,3 тысячи квадратных метров жилья, а значит, удастся расселить 36 старых домов (2537 квартир), в которых сейчас проживают 6,5 тысячи человек.

Всего в программу реновации включено 5175 домов (350 тысяч квартир) общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. В них живут порядка миллиона человек. Уже расселено или в процессе переселения 311 домов. В новостройки переезжают 47,6 тысячи человек, завершили переезд – 38,5 тысячи.



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