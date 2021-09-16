 

Адвокаты Колесниковой и Знака обжаловали приговор

16.09.2021, 16:02, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыАдвокаты президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой и Максима Знака обжаловали в Верховном суде страны вынесенный им приговор, сообщили соратники оппозиционеров.

«16 сентября защита подала в Верховный суд апелляционные жалобы», – говорится в сообщении пресс-службы на сайте штаба Бабарико.

Напомним, Минский областной суд признал членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову и Максима Знака виновными и приговорил к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно.

По данным генпрокуратуры Белоруссии, обвиняемые совместно с иными лицами не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор для захвата госвласти неконституционным путем. Следователи посчитали, что основой для реализации такого замысла послужила «успешно апробированная в ряде стран методика смены власти незаконным путем, она предполагала аккумулирование представителей протестного движения для формирования неорганизованной массы людей как инструмента достижения целей и способа формирования протестного настроения участников». Как подчеркивали в генпрокуратуре, методика была адаптирована к белорусскому гражданскому обществу и современному уровню развития информационно-коммуникационных технологий.

Бывший председатель правления Белгазпромбанка, экс-претендент на пост президента Бабарико, которого Колесникова и Знак поддерживали в период избирательной кампании в Белоруссии в 2020 году, приговорен к 14 годам колонии усиленного режима за экономические преступления.



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