 

Правительство рекомендовало регионам до 1 октября утвердить планы догазификации

16.09.2021, 16:02, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПравительство РФ рекомендовало администрациям субъектов страны утвердить до 1 октября планы-графики подключения населения к газу.

Постановлением № 1548 от 13 сентября, опубликованным на сайте правительства, высшим исполнительным органам госвласти субъектов России, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, рекомендовано «до 1 октября 2021 г. утвердить сводные планы-графики догазификации и пообъектные планы-графики догазификации». Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление № 1549 поручает Федеральной антимонопольной службе «в месячный срок привести методические указания по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, в соответствие с настоящим постановлением».

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в РФ создан единый оператор газификации для подключения газа в дома граждан.

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства и руководством партии «Единая Россия» потребовал при реализации программы социальной газификации необходимо сдерживать рост цен на оборудование.

Напомним, 11 июня Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в послании. Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй – до 2030 года. Все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств граждан.



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