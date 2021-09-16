В СФ заявили об обоснованности претензий к Google и Apple о вмешательстве в выборы

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ сообщила об обоснованности претензий к американским цифровым компаниям Google и Apple в части противоправного вмешательства в российские федеральные парламентские выборы 2021 года.

«Имеющиеся в Комиссии данные и сегодняшнее обсуждение показали обоснованность претензий к американским цифровым компаниям Google и Apple в части противоправного вмешательства в российские федеральные парламентские выборы 2021 года», – говорится в заявлении, опубликованом в Telegram-канале Комиссии.

«Комиссия напоминает о недопустимости вмешательства и рассчитывает на то, что обе компании до начала голосования 17 сентября устранят имеющиеся у российской стороны обоснованные и конкретные претензии. В противном случае они вынудят российскую сторону на адекватные ответные действия, включая привлечение виновных к персональной ответственности, вплоть до уголовной», – заявили в Комиссии по итогам заседания с представителями американских цифровых компаний Google и Apple.

Сообщается, что СФ «вправе рассмотреть и иные меры противодействия вмешательству в суверенные дела России».

«Позитивно восприняли готовность к «ведению прямого диалога и оказанию содействия органам государственной власти на всех уровнях», высказанную представителем компании Apple. Сложившаяся ситуация еще раз доказывает необходимость скорейшей регистрации представительств всех крупных иностранных цифровых компаний, работающих на территории РФ, в юрисдикции Российской Федерации. Комиссия в тесном сотрудничестве с другими органами власти и гражданским обществом продолжает свою работу для предотвращения любого вмешательства в российский электоральный суверенитет», – говорится в сообщении.