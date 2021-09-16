 

У россиян решили проверять телефоны перед допуском на избирательные участки

16.09.2021, 15:51, Разное
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В связи с угрозой вмешательства экстремистских сил в выборы, ЦИК и МВД договорились про обязательную проверку телефонов россиян перед их допуском на избирательные участки. Чтобы отдать свой голос, необходимо будет передать мобильное устройство полицейскому, предварительно сняв блокировку, если таковая присутствует.

В Центризбиркоме заверили, что все желающие проголосовать будут допущены на участки, как только проверка покажет отсутствие на их телефонах экстремистских приложений или следов посещения подобных ресурсов. Сложнее дела обстоят с дистанционным электронным голосованием.

“Мы рассматриваем, чтобы допускать к электронному голосованию только после установки на устройство пользователя приложения, которое валидирует его, как добросовестного избирателя”, – рассказал представитель технического комитета избиркома Алексей Деев. – “Проблема в том, что за день до выборов это реализовать технически невозможно при всём желании. Как резервный вариант – валидировать голоса уже пост-фактум, например, исходя из страниц избирателя в соцсетях. Они зачастую могут показать, по своей воле он голосует или ангажирован теми или иными зарубежными силами. Но это тоже пока на стадии обсуждения”

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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