За показ фильмов о Холмсе и Д`Артаньяне нацсовет назначил пятую в 2021 году проверку телеканала “Интер”

Пятая в 2021 году проверка вызвана “показом фильмов с участием лиц, создающих угрозу национальной безопасности”.

“В период с 31 августа по 12 сентября в эфире вещателя было зафиксировано девять таких кинематографических произведений. Законодательством Украины […] установлен запрет для телерадиоорганизаций транслировать аудиовизуальные произведения, в том числе фильмы, одним из участников которых является лицо, внесенное в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности”, – говорится в сообщении.

В Нацсовете перечислили фильмы, которые нарушали запрет:

“Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей” с участием Никиты Михалкова;

“Взять живым” с участием Иосифа Кобзона;

“Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается” с участием Бориса Клюева;

“Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона” с участием Бориса Клюева;

“Д’Артаньян и три мушкетера” с участием Михаила Боярского, Ирины Алферовой, Алисы Фрейндлих, Олега Табакова и Бориса Клюева;

“Офицеры” с участием Василия Ланового;

“Невероятные приключения итальянцев в России” с участием Валентины Талызиной;

“Гостья из будущего” с участием Натальи Варлей, Валентины Талызиной и Бориса Щербакова;

“Завтра была война” с участием Веры Алентовой.

Назначенная регулятором внеплановая невыездная проверка “Интера” будет проведена в период с 4 по 18 октября.

Контекст:

Последняя проверка “Интера” была назначена в августе.

В связи с военной агрессией России Украина запретила трансляцию некоторых фильмов и сериалов российского производства, также был создан перечень деятелей культуры, которые несут угрозу нацбезопасности Украины. На данный момент в него входят 204 человека.

—