За показ фильмов о Холмсе и Д`Артаньяне нацсовет назначил пятую в 2021 году проверку телеканала “Интер”
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Пятая в 2021 году проверка вызвана “показом фильмов с участием лиц, создающих угрозу национальной безопасности”.
“В период с 31 августа по 12 сентября в эфире вещателя было зафиксировано девять таких кинематографических произведений. Законодательством Украины […] установлен запрет для телерадиоорганизаций транслировать аудиовизуальные произведения, в том числе фильмы, одним из участников которых является лицо, внесенное в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности”, – говорится в сообщении.
В Нацсовете перечислили фильмы, которые нарушали запрет:
“Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей” с участием Никиты Михалкова;
“Взять живым” с участием Иосифа Кобзона;
“Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается” с участием Бориса Клюева;
“Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона” с участием Бориса Клюева;
“Д’Артаньян и три мушкетера” с участием Михаила Боярского, Ирины Алферовой, Алисы Фрейндлих, Олега Табакова и Бориса Клюева;
“Офицеры” с участием Василия Ланового;
“Невероятные приключения итальянцев в России” с участием Валентины Талызиной;
“Гостья из будущего” с участием Натальи Варлей, Валентины Талызиной и Бориса Щербакова;
“Завтра была война” с участием Веры Алентовой.
Назначенная регулятором внеплановая невыездная проверка “Интера” будет проведена в период с 4 по 18 октября.
Контекст:
Последняя проверка “Интера” была назначена в августе.
В связи с военной агрессией России Украина запретила трансляцию некоторых фильмов и сериалов российского производства, также был создан перечень деятелей культуры, которые несут угрозу нацбезопасности Украины. На данный момент в него входят 204 человека.
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