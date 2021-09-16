 

“Мы пытались найти врача, который зашьет мне голову”. Позитив рассказал, как травмировался на гастролях

16.09.2021, 15:42, Новости дня
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“Ударился об косячок. Рассек себе нафиг башню. Это было четыре утра где-то. И после этого мы пытались найти врача, который зашьет мне голову”, – признался артист.

По словам певца, теперь на этом месте у него остался шрам. Он не уточнил, при каких обстоятельствах получил травму.

Контекст:

Позитив с конца 2010-го по начало 2020 года был участником украинской группы “Время и Стекло”, которую продюсировал Потап. 11 марта 2020 года группа объявила о распаде. Сейчас он выступает в составе группы Mozgi, продюсером и участником которой также является Потап.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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