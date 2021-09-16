Санкции, “Северный поток – 2”, отключение от SWIFT. Европарламент принял резолюцию по отношениям с Россией

Резолюцию приняли 494 голосами “за”. 103 члена Европарламента голосовали против, 72 воздержались.

“Парламент считает, что ЕС должен дать отпор агрессивной политике и заложить основу для сотрудничества с будущей демократической Россией. Оценивая состояние отношений между ЕС и Россией, Европарламент ясно дает понять, что он проводит различие между российским народом и режимом президента Владимира Путина. Последний, по мнению парламента, является “стагнирующей авторитарной клептократией, возглавляемой пожизненным президентом, окруженным кругом олигархов”, – сказано в релизе.

Резолюция, опубликованная на сайте Европарламента рекомендует Европейскому совету, Европейской комиссии, главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю совместно с государствами-членами ЕС пересмотреть политику в отношении России.

“ЕС должен быть готов использовать свое влияние и призвать к отключению России от платежной системы SWIFT, чтобы удержать российские власти от дальнейшего агрессивного поведения, и должен быть готов постепенно прекратить импорт нефти и газа из России, если российские власти продолжат свои угрозы в адрес государств-членов и военные действия против стран Восточного партнерства по соседству”, – говорится в документе.

В резолюции подчеркивается, что ЕС в связи с российской агрессией должен поддерживать страны Восточного партнерства, в частности, Украину, Молдову и Грузию. Члены Европарламента призвали усилить санкции против России.

“Кроме того, ЕС должен наращивать потенциал для разоблачения и пресечения потоков грязных денег из России и выявления скрытых в странах ЕС ценностей и финансовых активов автократов российского режима и коррумпированных олигархов”, – отмечается в резолюции.

Также там указано, что строительство газопровода “Северный поток – 2” противоречит европейской солидарности, рискует усилить зависимость ЕС от российского газа и нанести вред Украине.

“Строительство “Северного потока – 2″ должно быть немедленно остановлено, он не долен быть введен в эксплуатацию в нынешних условиях, даже если его строительство будет завершено”, – подчеркивается в документе.

Контекст:

29 апреля Европейский парламент принял резолюцию об обострении отношений России с Украиной и Чехией и отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Ее поддержали 569 евродепутатов, 46 воздержались, 67 были против. В резолюции Россия названа “угрозой европейской безопасности”. Евродепутаты среди прочего рекомендовали отключить РФ от SWIFT в случае ее нового вторжения в Украину.

В отношении России действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Секторальные ограничительные меры были первоначально введены в июле 2014 года в связи с дестабилизирующими действиями России против Украины.

Санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы экономики РФ, а также на сектор товаров двойного назначения. Они ограничивают доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний и запрещают услуги финансовой помощи и посредничества для российских финансовых институтов. Также запрещается прямой или косвенный импорт, экспорт или передача любого оборудования, связанного с оборонной промышленностью; устанавливается запрет на товары двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях; ограничивается доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в энергетическом секторе, например при добыче и разведке нефти.

Также в отношении РФ действуют несколько санкционных пакетов ЕС, которые запрещают европейским компаниям инвестировать в Крым (этот пакет был утвержден в декабре 2014 года). Европейским и основанным в ЕС компаниям запрещено покупать недвижимость или организации в Крыму, финансировать крымские предприятия или предоставлять связанные с этим услуги; европейским туроператорам запрещено предлагать отдых на оккупированном полуострове.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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