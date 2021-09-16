 

ВОЗ приостановила сертификацию российской вакцины “Спутник V”

16.09.2021, 15:42, Новости дня
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По его словам, чтобы получить одобрение ВОЗ, производитель препарата должен предоставить информацию о месте производства, которое должно соответствовать установленным стандартам, о безопасности вакцины и о ее эффективности.

“Процесс одобрения вакцины “Спутник V” со стороны ВОЗ был приостановлен, потому что во время инспекции на одной из фабрик, которая составляет часть производства вакцины, было обнаружено, что эта фабрика не соответствует новым правилам наилучшей практики производства”, – объяснил Барбоса.

Он добавил, что Россия должна внести изменения в производственный процесс и сообщить об этом в ВОЗ, после этого будет проведена новая инспекция.

Контекст:

Вакцина “Спутник V” (регистрационное наименование – “Гам-КОВИД-Вак”) была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По данным Российского фонда прямых инвестиций, на 23 августа этого года препарат “Спутник V” одобрили для использования в 69 странах.

Вакцину “Спутник V” критиковало научное сообщество, так как ее зарегистрировали до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. В журнале The Lancet была опубликована информация об эффективности на уровне 91,6%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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