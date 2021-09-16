Мнение: Кого обслуживают суды?

15 сентября апелляционный суд оставил в силе решение Верховного Суда Татарстана, отказавшегося отменять регистрацию кандидата в депутата Ильи Вольфсона за неоднократное использование преимуществ должностного положения.

Напомню, после выдвижения кандидатом на съезде «Единой России» Вольфсон запустил проект «Паспорт здоровья». И армада врачей и медсестер кинулась обходить людей в районах входящих в Приволжский округ, мерить им давление и температуру, и вручать документ, на котором написано, что это совместный проект РКБ и Ильи Вольфсона:



Суд признал, что это было законно. Потому что Илья еще не сдал документы в окружную комиссию и мог передумать баллотироваться. Типа, мало ли что там решил съезд «Единой России».

Потом Илья начал объезжать районы .Но не как кандидат в депутаты, а, якобы, как депутат Госсовета . Хотя он депутат по Пионерскому округу 14, который находится в Советском районе Казани.

Еще один интересный момент. Илья Вольфсон депутат Госсовета с сентября 2019 года. И два года в этих районах знать не знали про Вольфсона. А сейчас узнали. И суд решил, что это законно.

Оговорюсь, вообще-то я категорический противник любых избирательных ограничений. Люди у нас умные, они сами в состоянии разобраться, кого им делегировать представлять их в парламенте страны. И я дважды обращался в суд с требованием соблюдения закона исключительно ради того, что бы показать абсурдность этих ограничений. И их надо отменять. Но Госдума не будет отменять эти ограничения, пока не возникнет ситуация из известного анекдота: «А нас-то за что…»

Вернемся к судебным решениям. Сегодня у меня на руках два судебных решения, по которым стало еще крепче, еще тверже мое твердое оценочное суждение, что в России в целом, а в Татарстане тем более, нет независимой судебной системы. И судьи, увы, выглядят тем же чиновниками, только в мантиях.

Отсутствие независимой судебной системы – это проблема не только выборов. Независимая судебная система – это фундамент государственности. А зависимая судебная система – это фундамент того произвола, который, увы, стал в России повсеместным. В том числе и в Татарстане.

Если бы в России была независимая судебная система, в стране не было бы огромного количества политзаключенных, тот же Алексей Навальный не сидел бы в колонии. Не сидели бы в тюрьмах и колониях огромное количество бизнесменов.

По работе спецкором «Новой газеты» мне часто приходится быть в судах. Есть несколько процессов, за которыми я пристально слежу.

Это дело братьев Магомедовых. Дело генерала Арсланова. Дело Маркелова (якобы, платившего взятки полковнику Захарченко).

Так вот. Если бы в России была независимая судебная система, этих уголовных дел вообще не было бы. Суды даже не дали бы санкции на арест фигурантов этих уголовных дел, по которым люди уже по три года сидят в тюрьмах. А ведь еще даже нет приговоров. Обвиняемые не признаны виновными. А повторюсь уже по три года сидят в СИЗО.

Независимо от того, как пройдут выборы и как подсчитают голоса, после выборов нам всем надо заниматься тем, что бы добиться независимого правосудия в России. Надо как-то добиваться, чтобы суды обслуживали Закон, а не власть, не партию власти и не силовиков…

—