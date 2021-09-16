«Деньги оказались важнее судеб»

Глава «Альянса врачей» Васильева объявила о разрыве с ФБК и раскритиковала «менеджеров» фонда.

Глава профсоюза «Альянс Врачей»* Анастасия Васильева попросила больше не ассоциировать движение с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК)**. Об этом говорится на странице Васильевой в фейсбуке.

В период пандемии ФБК оказывал профсоюзу информационную помощь, «но только нужда в нас пропала — про нас забыли», отмечается в посте.

«Я очень разочарована. Менеджеры ФБК сейчас разрушают то, что с таким трудом создавали мы все: для [Леонида] Волкова, [Ивана] Жданова, [Марии] Певчих (сторонников находящегося в колонии политика Алексея Навального — прим.) власть и деньги оказались важнее судеб. Они сейчас сидят в Европе, а кто-то сидит в тюрьме. Чувствуете разницу?», — говорится в сообщении.

Отмечается, что профсоюз продолжит свою работу. «Мы сами разберемся с нашими уголовными делами и справимся с давлением, которое на нас оказывается.

Пресс-секретарь «Альянса Врачей» подтвердила «Новой газете», что страница Васильевой в фейсбуке не была взломана.

После январских акций протеста Васильева стала фигуранткой «санитарного дела» — о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК). Она осталась последней из семи фигурантов дела, кому еще не вынесли приговор.

В начале сентября на очередном заседании по «санитарному делу» прокурор потребовал заменить запрет определенных действий Васильевой на домашний арест, однако суд отказался ужесточить меру пресечения. По словам адвоката Васильевой, ходатайство прокурора о домашнем аресте противоречило закону.* организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию «иностранного агента»**Мосгорсуд признал ФБК и «штабы Навального» экстремистской структурой и запретил его деятельность на территории РФ, он внесен Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента

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