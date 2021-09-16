Песков сообщил, что во время самоизоляции Путин будет учиться играть на арфе

На традиционном кремлевском брифинге, посвященном уходу главы государства в режим самоизоляции, журналисты поинтересовались, как изменится распорядок жизни президента. Отвечая на многочисленные вопросы на эту тему, пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что президент будет работать в прежнем режиме, однако время, которое раньше он тратил на дорогу в Кремль и обратно, он посвятит самообразованию.

«В том числе, Владимир Владимирович намеревается брать онлайн-уроки игры на арфе, это давняя его мечта», – сказал Песков, напомнив, что игру на фортепьяно президент освоил уже давно, а вот на любимой им арфе мечтал научиться играть еще с детства.

Интересовал журналистов и вопрос питания президента в подземном бункере: все ли у него есть необходимое и кто будет готовить. Корреспондентка популярного интернет-издания «Голодаем с пользой!» спросила о содержимом президентского холодильника.

«Уверяю вас, оно (содержимое) ничем не отличается от обычного российского: те же молоко, кефир, творожок, сосиски. Разве что две бутылочки баварского пива, которые привезла в подарок Ангела Меркель, да пармезан производства Малаховской антисанкционной сырно-молочной фабрики», – поделился Песков.

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