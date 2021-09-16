Ученые определили примерный возраст гигантских статуй верблюдов в Северной Аравии

Группа ученых из Саудовской Аравии, Франции и Германии закончили работу над изучением примерно двух десятков скульптурных изображений верблюдов, ранее обнаруженных в северной части Аравийского полуострова.

В частности, им удалось подтвердить версию, по которой данные рельефные изображения являются одними из самых старых на Земле. Ученые утверждают, то изготовлены они в эпоху неолита (позднего каменного века).

Исследователи полагают, что группа скульптурных изображений парнокопытных животных была изготовлена именно в том месте, где была стоянка скотоводов, разводивших верблюдов в глубокой древности. Видимо, этим и объясняется желание увековечить парнокопытных в камне.