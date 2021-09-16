Мнение: Рост напряженности на Дальнем Востоке

КНДР провела испытания железнодорожного ракетного комплекса.

В ходе тестового испытания, две запущенные баллистические ракеты пролетели 800 километров и упали за пределами территориальных вод Японии.

Сами железнодорожные ракетные комплексы Северная Корея позиционирует как боеготовые.

По другую сторону 38-й параллели Южная Корея запустила баллистическую ракету с подводной лодки, став 8-й страной обладающей подобной технологией.

Кроме того, США, Британия и Австралия образовали новый антикитайский блок AUKUS, который собирается противостоять росту влияния Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Планируется интенсификация военного сотрудничество и довооружение Австралии. Последней обещаны технологии строительства современных подводных лодок, в том числе атомных, хотя Австралия и заявляет, что не стремится к обладанию ядерным оружием. Но двигатели будут атомными. Фактическим, заявляются полноценные АПЛ без ядерного вооружения. Всего заявлено 8 АПЛ. Новые лодки планируют строить в Аделаиде. Они должны заменить уже устаревшие подводные лодки ВМФ Австралии.

Кстати, попутно Австралия разорвала договоренность с Францией о строительстве подводных лодок. Французов уже уведомили, что контракта на 90 млрд. долларов им не видать.

И да, австралийские надводные корабли получат на вооружение американские "Томагавки". Против кого вооружают Австралию догадаться не сложно.

Можно ожидать, что Пекин будет учитывать этот альянс в своей дальнейшей стратегии. Вангую, что до 2025-го года Китай закажет дополнительные АПЛ, помимо тех, которые уже были заказаны по текущей кораблестроительной программе.

Помимо интенсификации сотрудничества с РФ (в том числе и в военной сфере), Китай заранее налаживает отношения с Вьетнамом, чтобы снять остроту споров вокруг островов в Южно-китайском море.

На прошлой неделе стороны договорились укреплять сотрудничество и избегать конфликтных ситуаций, в том числе тех, которые провоцируются "внешними силами". Глава МИД Вьетнама заявили, что обе страны имеют схожую социалистическую систему и что доверие между ними будет укрепляться.

В целом, обе стороны стремились продемонстрировать, что как минимум часть прежних обид и разногласий осталась в прошлом. Это сейчас скорее нужно Китаю, который в свете грядущего противостояния стремится стабилировать конфликтные вопросы на своих границах. Афганистан, Вьетнам, Индия (тут Пекину будет сложнее).

Также Китай и Вьетнам договорились укрепить контакты по линии коммунистических партий Китая и Вьетнама, избегать односторонних действий в спорных вопросах и развивать экономические связи. Китай нынче является крупнейшим торговым партнером Вьетнама, так что с экономической точки зрения конфликт тут тем более нецелесообразен.

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявил, что остров является "морской крепостью" блокирующей экспансию Китая в Тихий Океан.

Также министр заявил о необходимости закупки БПЛА и различных ракет, чтобы противостоять в Китаю.

В Пекине на это заявили, что провокативные действия Тайваня до добра не доведут.



Несколько дней назад Тайвань спустил на воду новый ракетный корвет. Это уже 2-й корвет этого типа. До 2023-го их должно стать 5.

Потом собираются строить еще 5.



Между тем на 3-м китайском авианосце уже начался монтаж лифтов для подъема самолетов.



Корабль достаточно интенсивно обретает форму.



Для своих новых вертолетоносцев Type-075 Китай закупает у России вертолеты Ка-52.



Здесь и далее, рост возможностей https://amti.csis.org/power-projection-network/ китайских радаров, ракетных и авиационных систем по проекции силы в регионе.

Между тем, АУГ во главе с авианосцем "Карл Винсон" проводит учения совместно с Индонезией на юге Южно-китайского моря, где США оспаривают притязания Китая на часть островов и шельфа.

На учениях американцы осуществляли полеты малозаметных истребителей F-35.

Китай заявил традиционный протест относительно действий США. Его разведывательные корабли собирали информацию об американской авианосной группе на дистанции в 50 миль.



Спутниковый снимок китайского разведывательного корабля возвращающегося на базу после того, как АУГ "Карла Винсона" ушла на юг.



Китайский авианосец "Шаньдун" с кораблями эскорта 11 сентября находился в менее чем 500 милях от "Карла Винсона".



Британский авианосец "Куин Элизабет" в это время торчал на Гуаме. Британия продолжает по политическим соображениям удерживать его на тихоокеанском ТВД, чтобы позиционировать себя серьезным игроком против Китая.



А это уже вид с американского патрульного корабля, который следит за китайскими кораблями действующими в районе Алеутских островов.

Данный демонстративный визит являлся частью ответа НОАК на заход американских кораблей в Южно-китайское море.



В пустынных районах Китая продолжается http://vk.tula.su/12/09/2021/92655/eshe-110-shaht-novyi-pozicionnyi-raion-raketnyh-voisk-noak.html интенсивное строительство новых ракетных шахт для межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боголовками.

Китай очевидно стремиться сократить диспаритет по числу ядерных зарядов и средств доставки.



Схема будущего ракетного поля.

Есть версии, что часть шахт это имитация, чтобы вводить США в заблуждения относительного реального количества китайских МБР и их реальной дислокации.



График оборонных расходов по версии "Экономиста", который пытается подсчитывать не только официально декларируемые военные бюджеты.

Сюда же можно отнести проходившие летом тренировки погрузки больших контингентов войск НОАК на гражданские суда, что очевидно будет необходимо для проведения крупной десантной операции по освобождению Тайваня.

Также до кучи можно вспомнить, что в сентябре Морская пехота США вступила в период реорганизации https://invoen.ru/analitika/k-voprosu-o-vozrozhdenii-morskih-desantov-tshast-i/ к 2030-му году, чтобы быть готовой противостоять вызову со сторону растущего Китая.

Согласно представлениям американского командования, любая будущая война между США и Китаем, скорее всего, будет вестись в прибрежных водах и на островах западной части Тихого океана, и вокруг них, то есть в районе, хорошо подходящем для морских десантных операций. Разрабатываемая концепция экспедиционных операций с передовых баз (Expeditionary Advanced Base Operations, EABO) в военное время дает морской пехоте США центральную роль в этом регионе. Новая оперативная концепция призывает КМП провести так называемую кампанию «прыжков по островам», как часть более широкой совместной операции. Предполагается, что небольшие, высокомобильные подразделения морской пехоты США, действующие рассредоточено, смогут прорвать внешнее оборонительное кольцо противника и высадиться на обитаемых или необитаемых островах и атоллах в акваториях Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей. Здесь они в рамках концепции смогут наносить быстрые удары по китайским войскам, а затем быстро перемещаться – в течение нескольких часов или дней – уклоняясь от контратаки. Целями для таких ударов станут китайские гарнизоны на островах, особенно ракетно-артиллерийские, противовоздушные или радиолокационные части и подразделения, являющиеся элементами зон A2/AD противника. В качестве альтернативы, эти подразделения морской пехоты США могли бы оборудовать и защищать краткосрочные аэродромы для дозаправки и перевооружения ударных истребителей F-35. Поддержка со стороны сил морского десанта значительно расширит дальность действия самолетов корабельного базирования и позволит наносить авиаудары с неожиданных направлений. Эти подразделения КМП предусматривается оснастить ракетами для поражения наземных и надводных целей, средствами ПВО/ПРО, а также системами РЭБ или кибервойны.

Используя созданные таким образом временные плацдармы для атак китайских береговых объектов и дислоцированных на них военных кораблей и самолетов, американские морские десанты создадут свои собственные зоны A2/AD, блокирующие действия кораблей и самолетов НОАК, что приведет к неуверенности в рядах противника. Помимо ведения собственных наступательных действий, эти подразделения КМП будут также вести разведку угроз и целей для самолетов, кораблей и подводных лодок ВС США и их союзников. Подобная новая оперативная способность контролировать узкие места, препятствовать выходу противника в открытое море или даже отказывать ему в использовании прибрежных районов – основная цель концепции EABO и расширенной экспедиционной интеграции морской пехоты и ВМС США.

В целом, невооруженным глазом видно, как гонка вооружений сопровождает рост напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Тайвань видится одним из наиболее вероятных спусковых крючков грядущего кризиса новой Холодной войны.

PS. Ну и в качестве вишенки на этом специфическом торте геополитических амбиций.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Армии США Марк Милли признался, что он имел устную договоренность с начальником Объединенного штаба Центрального военного совета КНР Ли Цзочэну а о том, что если в администрации Трампа решат воевать с Китаем, то он лично уведомит китайцев об этом заранее. Кроме того, он заверял китайского коллегу, что армия США никакой подготовки к ядерной войне с Китаем не ведет.

Все это Милли делал через голову Трампа, игнорируя верховного главнокомандующего и официальную иерархию командования. Агент Дональд уже заявил, что это прямая измена, а также отрицает, что планировал ядерную войну с Китаем. В качестве одной из версий происходящего – в этом можно увидеть своеобразную месть Пентагона Трампу за то, что он втянул военных в подавление протестов BLM в Вашингтоне, где замазался тот же Милли.

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