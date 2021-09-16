«Пятая Республика»: Франции пора уходить из Мали

В последние дни мировые СМИ разрываются от новостей из западной Африки. Вместо скомпрометировавших себя и проваливших все ключевые задачи французских войск правительство Мали пригласило для защиты страны от террористов российскую «частную военную компанию Вагнера».

Автор посвященного жизни и проблемам Франции Телеграм-канала «Пятая республика» полагает, что земля шатается под ногами недавнего признанного гегемона в этой части мира. Автор скептически относится к французским военным усилиям в рамках операции «Бархан», официально направленной против исламистов(организация запрещена в РФ Верховным Судом):

«Вот только результатов этой борьбы не видно. Да, территория Мали официально полностью под контролем правительственных сил и да, это стало возможным только при содействии Парижа, однако это случилось в уже далеком 2013 года (тогда это была совсем другая операция ВС Франции – Сервал). Но вот обстановка не только в стране, но и в регионе в целом, только ухудшилась, о чем свидетельствуют постоянные нападения джихадистов в зоне трех границ (небольшой участок местности, где сходятся границы Мали, Буркина-Фасо и Нигера)».

По мнению автора «Пятой республики», в реальности Парижу и не требуется стабилизация обстановки в стране.

Пока неспокойно можно постоянно играть роль старшего брата, приходящего на помощь, так еще и своих интересов не забывать – в мутной воде оно проще. А тут такая неблагодарность; переворот за переворотом (недавно в Гвинее, а до этого два в Мали в течение одного года), так еще и пытаются найти других партнеров в борьбе с джихадистами(организация запрещена в РФ Верховным Судом). И все что может с этим сделать Пятая Республика это угрожать: не сотрудничайте с ними, а то мы уйдем и вам будет худо…



Однако угрозы французов ни к чему не ведут. Более того, существуют данные о том, что около тысячи сотрудников «Вагнера» уже находятся в Мали и выполняют задачи по защите государства от банд террористов. Так что по мнению автора канала французы становятся в Мали попросту ненужными:

Так может уже пора перейти от угроз к делу и действительно уйти? Особенно в свете того, что малийцы постоянно выходят на акции протестов именно с этими требованиями – заключает автор «Пятой республики».