 

Скорпион непредсказуем. Какие знаки будут в напряжении по 7 октября

16.09.2021, 15:14, Разное
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Сейчас человечество вошло в весьма интересную астрологическую фазу – Венера перешла в знак Скорпиона. Начался данный период 10 сентября, а закончится он 7 октября. Эта фаза очень сложная. В сфере личных отношений она, скорее, несет негативные моменты. Зато в профессиональной сфере она весьма благоприятна. Что несет эта фаза всем знакам зодиака?

Общая характеристика

В данный период окружающие люди становятся более чувственными, страстными, злопамятными и мстительными. Поэтому очень часто возникают крайности в проявлениях чувств.

Также в этот период усиливаются сексуальные желания. Во время этой астрологической фазы увеличивается количество измен.

Однако для бизнеса с 10 сентября наступает благоприятное время, так как обостряется интуиция на дополнительные источники финансов. Успешно пройдут инвестирования. Это время может обещать дополнительные денежные поступления.

Овен

Вам в отношениях становится скучно. Поэтому вы решите подыскать себе кого-то особенного. Возможно, тогда ваша жизнь изменится к лучшему.

Телец

В ближайший месяц представителям этого знака нужно сосредоточиться на взаимоотношениях. Почти месяц вы будете заняты исключительно этим вопросом.

Близнецы

В данный период Близнецам стоит заняться исследованием своей собственной личности. Возможно, проблемы возникают, потому что вы не можете разобраться в себе.

Рак

Данный период в жизни представителей этого знака пройдет хорошо. Им не нужно беспокоиться.

Лев

В такую астрологическую фазу представителям этого знака стоит следить за своей эмоциональностью. Возможно, в некоторых случаях нужно сдерживать свои эмоции.

Дева

Это хороший период для Дев. Они могут завести новых друзей. Жизнь представителей этого знака набирает обороты.

Весы

В этот период вам не стоит проявлять большую активность в жизни. Пусть все идет свои чередом.

Скорпион

Их таинственная и очаровательная сторона будет в этот период сильнее, чем когда-либо. Они излучают страсть и становятся подобны магниту.

Стрелец

В данный период в вашей жизни возможно эмоциональное напряжение. Поэтому будьте к нему готовы.

Козерог

Данный период как нельзя лучше подходит, чтобы завести новых знакомых. Не теряйте время, ищите друзей.

Водолей

В данный период обратите внимание на действительно важные для вас вещи.

Рыбы

Представителям этого знака можно отлично проводить время. Возможно, сейчас им нужны отношения, в которые они смогут окунуться с головой.



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