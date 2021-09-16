 

Ключ для расшифровки итогов онлайн-выборов в Москве разделили

16.09.2021, 15:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Меньше суток остается до старта дистанционного электронного голосования в Москве. С 17 по 19 сентября жители столицы будут выбирать депутатов Государственной Думы РФ. Онлайн-выборы сегодня считаются наиболее безопасным и надежным способом реализации избирательного права.

Высокую надежность ДЭГ обеспечивает уникальная система шифрования. Как сообщает АГН “Москва”, ключ шифрования результатов ДЭГ 16 сентября разделили на семь частей. Процедура прошла в Общественном штабе по наблюдению за выборами. Отметим также, что ранее электронную систему протестировали технические специалисты и хакеры – она полностью готова к потенциальным атакам извне.

Председатель МГИК Юрий Ермолов подчеркнул, что в соответствии с положением “О порядке дистанционного электронного голосования”, утвержденным ЦИК, именно Мосгоризбирком определяет количество ключей, их хранителей и место проведения процедуры.

Для исключения любых попыток повлиять на ход голосования держателями ключей назначены сам Юрий Ермолов, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Ольга Кириллова, секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов, заместитель председателя Общественной палаты Москвы Арина Шарапова, председатель УИК избирательного участка для ДЭГ №5013 Юрий Павлов и член Общественного штаба Григорий Мельконьянц.

Напомним, среди участников онлайн-выборов в рамках акции “Миллион призов” будут разыграны квартиры, машины, а также сертификаты номиналом до ста тысяч рублей, которые можно потратить у партнеров программы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.08 / Скандалы: Досудебный беспорядок

06.03 / Мнение: Антироссийская пятилетка, НАТО захватило соцсети и американская «Золотая Орда»

09.11 / Мнение: Черные будни коронавируса

13.05 / Жители Перово и Новогиреево смогут добираться до метро “Курская” по новому трамвайному маршруту

29.06 / Кети Топурия с бойфрендом, Рената Литвинова и другие гости дня рождения Светланы Кузнецовой

14.12 / Анатолий Вассерман назвал глупостью свой обет целомудрия

22.12 / Мнение: Немецкий полковник и дурные газы

01.06 / Идеальная формула салата. Как приготовить летний гарнир с большим количеством зелени, из того, что под рукой

19.05 / Путин поддержал предложение “ЕР” о переносе переписи населения

04.10 / Актриса Валентина Талызина рассказала, как пережила измену мужа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика