Захарова назвала уход Запада из Афганистана абсолютно позорнейшим явлением

Американские военные не смогли достойно покинуть Афганистан, уход Запада из этой страны стал абсолютно позорнейшим явлением, сообщила представитель МИД Мария Захарова.

«Случился коллапс по их вине – по вине коллективного Запада. В Афганистане. Мы видим абсолютно позорнейшее явление – и того, что сделали со страной, и как не смогли даже оттуда достойно уйти. И как подставили десятки тысяч, да что там говорить – сотни тысяч, миллионы граждан под удар. И тех, которые с ними работали, и тех, которые ни на кого не работали, а просто жили в своей стране», – сообщила Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

При этом, по ее словам, Запад понимает, что без РФ с катастрофой в Афганистане ему не справиться. «Они понимают, что без нашей страны эту крупнейшую катастрофу, это не проблема, это катастрофа на всех направлениях, с ней ничего они не сделают», – сказала Захарова.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал «мягко говоря, поспешным» вывод войск западной коалиции из Афганистана, указав на возникшие из-за этого угрозы в регионе.

Напомним, в начале сентября талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан, а верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада не стал занимать пост в кабинете министров. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.