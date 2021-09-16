 

Захарова назвала уход Запада из Афганистана абсолютно позорнейшим явлением

16.09.2021, 15:08, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыАмериканские военные не смогли достойно покинуть Афганистан, уход Запада из этой страны стал абсолютно позорнейшим явлением, сообщила представитель МИД Мария Захарова.

«Случился коллапс по их вине – по вине коллективного Запада. В Афганистане. Мы видим абсолютно позорнейшее явление – и того, что сделали со страной, и как не смогли даже оттуда достойно уйти. И как подставили десятки тысяч, да что там говорить – сотни тысяч, миллионы граждан под удар. И тех, которые с ними работали, и тех, которые ни на кого не работали, а просто жили в своей стране», – сообщила Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

При этом, по ее словам, Запад понимает, что без РФ с катастрофой в Афганистане ему не справиться. «Они понимают, что без нашей страны эту крупнейшую катастрофу, это не проблема, это катастрофа на всех направлениях, с ней ничего они не сделают», – сказала Захарова.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал «мягко говоря, поспешным» вывод войск западной коалиции из Афганистана, указав на возникшие из-за этого угрозы в регионе.

Напомним, в начале сентября талибы объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан, а верховный лидер талибов Хайбатулла Ахундзада не стал занимать пост в кабинете министров. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство. 



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