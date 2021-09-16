Ученые нашли причину новой вспышки лихорадки Эбола

Группа международных ученых проанализировала геном вируса Эбола, который вызвал вспышку заболевания в 2021 году, и пришли к выводу, что он не отличается от возбудителя, ставшего причиной эпидемии 2014-2015 годов.

По мнению исследователей, в течение долгого времени патоген оставался латентным в организме переболевших, а после снова активизировался. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, передает РИА «Новости».

Отмечается, что случаи инфицирования вирусом регистрировались в Западной Африке с 1976 года, наиболее мощная вспышка разразилась в феврале 2014 года и продлилась до 2015 года. В мае 2018 года стали выявляться новые случаи. Пик очередной вспышки заболеваемости был зафиксирован в период с февраля по июнь 2021 года.

Для определения источника вируса группа экспертов под руководством доктора Альфа Кабинет Кейта из Центра инфекционных исследований Университета Конакри в Гвинее секвенировали 14 геномов вируса, полученных от недавно подтвержденных случаев. Было выявлено, что они похожи на геномы вируса предыдущей вспышки.

Ученые выяснили, что в изученных геномах содержится меньше мутаций, чем было бы, если бы вирус продолжал реплицироваться.

Данный факт вызвал предположение, что это тот же самый вирус, который возник снова после длительного латентного периода пребывания в организме человека, инфицированного во время предыдущей эпидемии. При этом отмечается, что данных в подтверждение другой гипотезы о том, что очередная вспышка возникла из-за того, что вирус опять начал переходить от животных к людям, нет.

Ранее минздрав РФ предложил включить вакцинацию от лихорадки Эбола в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.