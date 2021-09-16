Число пострадавших после распыления газа в школе Махачкалы выросло до 25 человек

Число пострадавших после распыления газа в махачкалинской школе увеличилось до 25 человек, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

«По предварительной информации, двое учеников девятого класса во время одной из перемен распылили опасное вещество в коридоре. В результате от действий старшеклассников пострадали 25 детей в возрасте от шести до 15 лет – ученики разных классов вышеупомянутой школы», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Там добавили, что распыливших газ подростков отправили в Кировский отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Между тем врио министра науки и образования Дагестана Яхья Бучаев сообщил, что ученик, распыливший газ, купил себе баллончик для самозащиты, так как ранее у него возник конфликт с местными подростками.

«По его словам, желая иметь защиту на случай нападения и драки, он решил приобрести слезоточивый баллончик. Говорил, что на него уже однажды нападали, но драку разнял проходивший мимо взрослый. Он приобрел баллончик по соседству со школой за 250 рублей. Со стороны продавщицы это нарушение закона – она продала баллончик, не уточнив возраст покупателя», – цитирует Бучаева ТАСС.

По словам врио главы ведомства, подросток сейчас фактически живет в другом районе города, а в школу ходит по месту регистрации. Школьник пояснил, что не хотел применять баллончик на территории учебного заведения, это произошло случайно.

«По его словам, он осматривал баллончик в помещении школы, в отсутствии рядом других учеников. Случайно нажал на крышку и выпустил газ. Испугавшись, быстро ушел, попросил одноклассника спрятать баллон – тот пошел в район туалета и тоже случайно нажал. Когда прозвенел звонок, дети вышли из классов и вдохнули газ, который не успел выветриться», – указал Бучаев.

Распылившие же газ ученики не пострадали от этого вещества, так как успели умыться после появления первых признаков отравления.

«Ребят вычислили по камерам видеонаблюдения, которые установлены в школе. Сейчас с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних», – отметил он.

Врио министра уточнил, что все госпитализированные сейчас в удовлетворительном состоянии, в сознании. У трех человек наблюдаются выраженные симптомы, затруднено дыхание, именно поэтому их поместили в реанимацию.

Семья девятиклассника, распылившего газ, не состояла на учете как неблагополучная, заключил Бучаев.

До этого в региональном министерстве образования и науки сообщали, что 16 детей госпитализированы с отравлением, трое из них в реанимации. Это произошло после того, как старшеклассники распылили неизвестное вещество в коридоре школы.