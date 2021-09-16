 

СБУ сообщила о разоблачении ботофермы, которая использовалась для распространения заказных материалов из РФ

16.09.2021, 14:48, Новости дня
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По данным следствия, через ботоферму создавали аккаунты для распространения заказных материалов из РФ.

“За период работы зарегистрировано почти 50 тыс. фейковых аккаунтов, которые создавали “альтернативную реальность” в соцсетях, в том числе в украинском сегменте”, – говорится в сообщении.

Организатором ботофермы, как пишет пресс-служба, был житель Харьковской области.

“Он имеет немалый опыт в сфере телекоммуникаций, поэтому успешно наладил механизм регистрации “липовых” профилей в соцсетях. По имеющейся информации, мужчина создавал аккаунты и передавал их заказчикам. На одну сим-карту он регистрировал до пяти фейковых аккаунтов в разных социальных сетях. Оплату за выполненные заказы злоумышленник получал в рублях, через электронные платежные системы”, – сообщили в СБУ.

По данным следствия, через ботов распространяли публикации и комментарии, направленные на срыв национальной программы вакцинации, оправдание вооруженной агрессии РФ на востоке Украины и дискредитацию украинской власти.

Во время обысков полиция изъяла компьютерное оборудование, GSM-шлюзы и сим-банки, а также 5 тыс. сим-карт украинских операторов связи.

“Продолжаются следственные действия для проверки возможной причастности лица к сотрудничеству с российскими спецслужбами”, – добавили в пресс-службе.

ВИДЕОВидео: Служба безпеки України / YouTube


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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