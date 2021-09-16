СБУ сообщила о разоблачении ботофермы, которая использовалась для распространения заказных материалов из РФ

По данным следствия, через ботоферму создавали аккаунты для распространения заказных материалов из РФ.

“За период работы зарегистрировано почти 50 тыс. фейковых аккаунтов, которые создавали “альтернативную реальность” в соцсетях, в том числе в украинском сегменте”, – говорится в сообщении.

Организатором ботофермы, как пишет пресс-служба, был житель Харьковской области.

“Он имеет немалый опыт в сфере телекоммуникаций, поэтому успешно наладил механизм регистрации “липовых” профилей в соцсетях. По имеющейся информации, мужчина создавал аккаунты и передавал их заказчикам. На одну сим-карту он регистрировал до пяти фейковых аккаунтов в разных социальных сетях. Оплату за выполненные заказы злоумышленник получал в рублях, через электронные платежные системы”, – сообщили в СБУ.

По данным следствия, через ботов распространяли публикации и комментарии, направленные на срыв национальной программы вакцинации, оправдание вооруженной агрессии РФ на востоке Украины и дискредитацию украинской власти.

Во время обысков полиция изъяла компьютерное оборудование, GSM-шлюзы и сим-банки, а также 5 тыс. сим-карт украинских операторов связи.

“Продолжаются следственные действия для проверки возможной причастности лица к сотрудничеству с российскими спецслужбами”, – добавили в пресс-службе.

ВИДЕОВидео: Служба безпеки України / YouTube



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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