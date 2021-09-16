Минздрав возобновит внезапные проверки на золотистый стафилококк
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Решение было принято на совещании у президента Украины Владимира Зеленского по ситуации вокруг массового отравления 92 детей в Хмельницком.
Согласно данным расследования, причиной отравления стало заражение золотистым стафилококком сырья и готовых блюд от работников пищеблока учреждения.
“Чтобы в дальнейшем избежать подобных вспышек в учебных заведениях и защитить наших детей от отравлений, Министерство здравоохранения инициирует проведение выборочных внезапных проверок для сбора биоматериала для исследования на предмет носительства золотистого стафилококка силами специализированных противоэпидемических бригад по всей территории страны”, – сообщили в Минздраве.
Контекст:
В результате вспышки инфекции в Хмельницком пострадали 92 человека, это ученики 18 классов – дети младшего школьного возраста и мама одного из школьников, она заразилась от ребенка.
После вспышки заболевания школу перевели на онлайн-режим обучения. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний) Уголовного кодекса Украины.
Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины 13 сентября сообщил, что у четырех работников персонала пищеблока обнаружили золотистый стафилококк. Бактерии попали в пищу во время приготовления еды.
По состоянию на 16 сентября в больнице оставалось двое пострадавших детей, сообщала Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет