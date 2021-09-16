“Я это так не оставлю”. Полякова рассказала о пережитых домогательствах

“Меня трогал какой-то мужчина в троллейбусе –я очень хорошо это помню, и в школе это было. Это было и в университете, и на работе”, – заявила певица.

Она уточнила, что молчала о домогательствах на работе 18 лет.

“И сейчас у меня еще есть парочка историй. Меня не заткнешь, я это так не оставлю”, – предупредила Полякова.

ВИДЕОВидео: ЖВЛ / YouTube

Контекст:

Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен “Приходи ко мне”. В 2008 году певица презентовала трек “Суперблондинка”, который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.

Полякова замужем за бизнесменом Вадимом Буряковским. 11 сентября супруги будут отмечать 16-летие со дня регистрации брака. Буряковский старше 37-летней жены на 15 лет. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

В апреле 2021 года Полякова заявила, что российский продюсер Константин Меладзе предлагал ей личные отношения взамен на карьеру и призвала коллег не замалчивать случаи харассмента в шоу-бизнесе. Ее заявление прозвучало в поддержку проживающей в РФ украинской певицы Ани Лорак, обвинившей Меладзе в домогательствах.

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