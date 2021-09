Осложнения при инфекции COVID-19 и их профилактика



Согласно последним научным представлениям, инфекция COVID-19 скорее сосудистое заболевание, нежели респираторное: в основе патогенеза COVID-19 лежат процессы, связанные с поражением сосудистой интимы и, как следствие – альтерацией сосудистого эндотелия с развитием острого воспаления и внутрисосудистого тромбоза. Интересен тот факт, что при данной коронавирусной инфекции может снижаться уровень гемоглобина и повышаться уровень белка ферритина, являющегося железопротеидным комплексом и своеобразным «депо» железа в организме. Поскольку вирус SARS-CoV-2 как-бы «выбивает» железо из молекулы гемоглобина, именно ферритин старается уловить и аккумулировать эти освободившиеся ионы железа [1-4].

Проблема тромобразования при COVID-19 актуальна как никогда и главную роль в этом процессе играет гиперкоагуляция, в основе которой различают три патогенетических механизма: высвобождение провоспалительных цитокинов – интерлейкин (IL)-1β и IL-6, фактор некроза опухоли альфа (TNF-α), хемоаттрактант моноцитов белка 1 (MCP-1), трансформирующий фактор роста-бета1 (TGF-β1); нетоз – патологический венозный или артериальный тромбоз,связанный с выбросом так.наз. «нейтрофильных клеточных ловушек» (NET – neutrophil extracellular traps); синтез антифосфолипидных антител – β2-гликопротеин-I, относящийся к IgG и IgA, и антикардиолипиновые антитела, относящиеся к IgA [5-8].

Итак, рассматривая осложнения COVID-19 с точки зрения их приоритетности, следует обратить внимание на работу отечественных исследователей [9], где показана структура основных осложнений по материалам патологоанатомических исследований.

Рис.1 Структура осложнений COVID-19 по данным патологоанатомических диагнозов, в%

Ряд осложнений носит тяжелый клинический характер. Рассмотрим некоторые из них.

Вирусная пневмония. Поражение легких при тяжелых случаях COVID-19 сопровождается интерстициальным пневмонитом, острым респираторным дистресс-синдром( ОРДС) и полиорганной недостаточностью [10-12].

Другим опасным для жизни осложнением является «цитокиновый шторм» или гиперцитокинемия, представляющая собой состояние при котором происходит активизация иммунной системы с быстрой пролиферацией Т-лимфоцитов, макрофагов, NK-клеток (нормальных киллеров) и высвобождением большого количества провоспалительных цитокинов – ФНО-α, ИЛ-6, ИФН-γ, поражающих эпителиальные ткани, в частности альвеолы легких. Другими словами, «цитокиновый шторм» это атака организма самого себя… [13, 14].

Поражение миокарда – сердечной мышцы при COVID-19 далеко не редкость. В результате вирусной атаки и гиперреакции иммунной системы у больных могут возникать тахикардия, аритмии, кардиомопатии, острая сердечная недостаточность, миокардит, внутрисердечные тромбозы, тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА), инфаркт миокарда, наконец – внезапная смерть. Кроме того, последние исследования показали, что вирус SARS-CoV-2 может активно поражать кардиомиоциты и эндотелиальные клетки коронарных сосудов, поскольку последние активно экспрессируют рецептор ангиотензин-превращающего фермента 2 типа – АСЕ2 [15, 16].

Принципиально важным на сегодняшний день остается вопрос – преодолевает ли вирус SARS-CoV-2 гемато-энцефалический барьер (ГЭБ)?

Увы, исследования последнего времени дают утвердительный ответ на этот вопрос. Более того, в работе A.Paniz-Mоndolfi и соавт. (2021) на срезах головного мозга пациентов, погибших от COVID-19, с помощью электронной микроскопии показано наличие вирусных частиц непосредственно в нейронах [17-19].

Отсюда происходят и многочисленные нейро-дегенеративные нарушения, наблюдаемые как у пациентов, так и лиц, перенесших инфекцию COVID-19. Основные клинические симптомы и синдромы представлены на рис. 2.

Рис.2 Общемозговые неврологические симптомы в период манифестации инфекции COVID‑19 (в%)

Особую тревогу вызывают осложнения, связанные с нарушениями в психо-эмоциональной сфере. По данным авторов, основными клиническими проявлениями таких осложнений являются тревожно-депрессивные состояния, когнитивные нарушения и расстройства памяти , нарушение сна , усталость и снижение работоспособности . Кроме того, установлено, что при COVID-19 теряется серое вещество головного мозга, особенно в области лимбической коры, в парагиппокампальной извилине, левой боковой орбитофронтальной коре и других отделах мозга [20 – 24].

Рис.3 Структура основных нарушений в психо-эмоциональной сфере (в%)

И наконец, в литературе последнего времени появились работы прямо указывающие на причастность коронавируса к мужскому бесподию. Установлено, что вирус поражает клетки Сертоли в тестикулах, поскольку они также экспрессируют рецептор ACE2, являющийся входными воротами вируса. Кроме того, вирусную РНК находили и в семенной жидкости. У мужчин с тяжелым течением инфекции COVID-19 уровень тестостерона был на 65–85% ниже, чем у мужчин с умеренными и легкими симптомами. Все это указывает на активное влияние коронавируса на сперматогенез.

Итак, мы рассмотрели основные виды осложнений при COVID-19. Что мы можем им противопоставить, как защитить себя и своих близких?

Безусловно, положительный ответ на этот вопрос дает массовая вакцинация населения. В межвакцинальный или поствакцинальный периоды активным средством профилактики служат препараты интерферона. Так, с уверенностью можно предположить, что ректальный суппозиторий рекомбинантного интерферона α-2 b с антиоксидантами (препарат «ВИФЕРОН®»-свечи) в высокой концентрации, проникая в ампуле прямой кишки в кровеносные и лимфатические капилляры, в принципе способен доставить через лимфатическую систему и ликвор действующее вещество – белок интерферон непосредственно к тканям мозга, тем самым предотвратив значительные нейро-дегенеративные и психо-эмоциональные расстройства и осложнения.

Согласно Временных методических рекомендаций Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19 прямо указано, что «…обосновано применение препаратов ИФН-α в свечах, особенно с антиоксидантами против SARS-CoV-2» (цитата)…[25].

В подтверждение данного тезиса, позволим себе сослаться на авторитетное мнение заведующего кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Института клинической медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, руководителя Международной лаборатории иммунопатологии Института молекулярной медицины в Сеченовском университете, академика РАН, д.м.н., профессора А.В.Караулова [26].

А.В. Караулов

…«Интерферон» – наш естественный защитный белок, его призвание – блокировать вирусы. Однако вирус SARS-CoV-2 замедляет его выработку, подавляет защитные системы организма»; …«У пациентов с тяжелым COVID-19 содержание интерферона альфа в крови и легких минимально. А около 20% больных в критическом состоянии совсем не могли продуцировать интерферон»;

…«Препараты интерферона первого типа (интерферонов альфа-2b) могут предотвращать осложнения, и чем раньше начать такую терапию, тем лучше будут результаты. Вообще, сейчас на западе большой интерес к интерферонам. Исследования идут и в Китае, и во Франции, и в Канаде, и во многих других странах»

…«Международная команда исследователе в Тороното установила, что интерферон альфа-2b ускоряет избавление организма от вируса, восстановление после перенесенного заболевания»

…«Интерферонотерапия» может сокращать продолжительность выделения вируса, что помогает прогнозировать заболевания. Введение экзогенного интерферона позволяет усилить иммунологическую реакцию врожденного иммунитета и усилить защитную реакцию организма на SARS-CoV-2»;

…«В распоряжении российских медиков есть системные формы экзогенного интерферона (свечи), которые действуют на организм в целом, и наружные формы – гели, мази и др. Они помогают защищаться от инфекции, активизируя защиту в носовых ходах – «входных воротах» для респираторной инфекции».

Исследованиями установлено, что при COVID-19 средняя вирусная нагрузка в слюне человека составляет 7 × 106 копий вирусной РНК на миллилитр. При разговоре аэрозольная воздушно-капельная смесь распространяется до 1,5 метров, а при чихании – до 5 метров! В воздушной среде вирус SARS-CoV-2 сохраняется до 45 минут, а на предметах обихода от 4 до 9 дней. Поэтому ношение масок, регулярное мытье рук и активная гигиена в целом являются необходимым профилактическим условием в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Таким образом, исходя из вышесказанного, стоит отметить, что инфекция COVID-19 опасна в первую очередь полиорганными осложнениями, часть из которых мы рассмотрели. В этой связи, массовая вакцинация, рациональная интерферонотерапия и соблюдение базовых противоэпидемических мероприятий, в части ношения масок и интервального дистанцирования – залог активной профилактики тяжелых осложнений коронавирусной инфекции COVID-19.

