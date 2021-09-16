 

Композитор Александр Шульгин впервые за долгое время появился на ТВ

16.09.2021, 14:24, Разное
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Композитор Александр Шульгин недавно появился на российском телевидении впервые за продолжительный период времени. Экс-муж певицы Валерии принял участие в съемках программы «Судьба человека», которая выходит в эфир программы «Россия-1».
Гостем студии был поэт-песенник Александр Шаганов. Александр Шульгин пришел поддержать его и поделиться интересной историей. За последнее время он поправился и заметно постарел. В рамках передачи бывший муж певицы Валерии рассказал, как в его квартиру на Дубровской приходили творческие личности. Всем было все равно, какой жанр представляют музыканты. Гости общались, заводили знакомства, дружили. В этой квартире Александр Шульгин проживал до 1989 года, а потом принял решение о переезде за границу.

Александр Шульгин известен не только благодаря своей творческой деятельности. О его браке с певицей Валерией говорила вся страна. После развода исполнительница хита «Часики» призналась, что супруг бил ее и держа в страхе. Расставшись с артисткой, Шульгин остался владельцем трех квартир в Москве, офисного помещения и музыкальной студии.

Валерия, несмотря на все трудности, рада, что получилось оформить развод. Страдала не только она, но и средний сын Артем. Каждый день исполнительница надеялась, что ситуация в семье улучшится, но в один день решила подать на развод, пишет портал «Слово и дело».



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