Близнецы чувствуют себя потерянными: 4 знака зодиака боятся одиночества

Люди – существа социальные, поэтому у большинства из них возникает страх перед одиночеством. Но в зодиакальном круге есть 4 знака, представители которых больше всего боятся остаться одинокими. По иронии судьбы в этот список входят знаки, наделенные судьбой общительностью, коммуникабельностью и открытостью.

Овны

Овен по праву считается одним из самых сильных знаков зодиакального круга. Он излучает уверенность в себе. Огненная стихия придает ему энергичности и целеустремленности, наделяет неукротимостью и силой. Представители этого знака зодиака имеют постоянную потребность в предприимчивости и постоянном общении.

Боязнь одиночества – одна из самых слабых сторон Овна. Он не представляет свою жизни без общения, поэтому даже мысль о том, что он может остаться один, навевает на него ужас. Чтобы не прожить жизнь в одиночестве, Овен вполне может решиться на брак, даже если не испытывает к своему партнеру нежных чувств.

Близнецы

Близнецам покровительствует стихия воздуха, которая наделяет их переменчивым, но легким характером. Представители знака в совершенстве владеют искусством общения. Они легко находят общий язык с окружающими и заводят новые знакомства. Близнецами всегда движет желание утолить свою жажду знаний, и широкий круг общения помогает им достигать своих целей. Однако у такого открытого и общительного знака есть своя ахиллесова пята – страх перед одиночеством. Не имея возможности постоянно обмениваться информацией с другими, Близнец не знает, что делать с собой, и чувствует себя полностью опустошенным и потерянным.

Львы

Представители этого знака зодиака просто обожают публичность. Они всегда желают находиться в центре внимания, так как ждут от окружающих оценки своих достижений и действий. Как представитель огненной стихии Лев силен и бесстрашен, но и у него есть слабое место – он панически боится одиночества.

Без своего круга общения, без одобрения своих друзей и близких Лев ощущает себя беспомощным и бесполезным. Поэтому одиночество – худшее, что может случиться в его жизни.

Весы

Весы можно смело назвать мастерами межличностных отношений. Они легко могут завести разговор с совершенно незнакомым человеком, так как характеризуются общительностью и открытостью.

Чувство одиночества вызывает у представителей этого знака дискомфорт, неуверенность и страх. Весы испытывают очень сильную связь с близкими людьми, поэтому, оставшись один на один с собой, думают, что все их подвели.