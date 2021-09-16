Вьетнам заинтересовался наращиванием поставок вакцин из России

Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук в телефонном разговоре с российским лидеров Владимиром Путиным выразил заинтересованность в наращивании поставок российских вакцин и налаживании производства «Спутника V» в этой стране, информирует пресс-служба Кремля.

В сообщении на сайте Кремля указывается, что «Нгуен Суан Фук поблагодарил за оказываемое Россией содействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, высказал заинтересованность в наращивании поставок российских вакцин и налаживании производства «Спутника V» во Вьетнаме».

Также лидеры обсудили ряд перспективных тем сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах.

«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие двусторонних отношений всеобъемлющего стратегического партнерства. Обсужден ряд перспективных тем российско-вьетнамского сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах, а также ход реализации соглашения о свободной торговле между государствами-членами Евразийского экономического союза и Вьетнамом», – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что во Вьетнаме произвели первую партию «Спутника V». Российская вакцина получила регистрацию министерства здравоохранения страны 23 марта.