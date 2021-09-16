 

Климов сказал, что мешает Apple удалить приложение «Навальный» из AppStore

16.09.2021, 14:14, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПредставители американской корпорации Apple заявили, что «правовые тонкости» не позволяют материнской компании удалить приложение «Навальный» из AppStore, сообщил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела РФ Андрей Климов.

Тем временем замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что ведомство примет решение о штрафах в отношении Google и Apple в зависимости от их реакции на требование удалить приложение «Умное голосование» из магазинов.

«Такое решение будут дополнительно принимать. Пока решение не принято, пока наблюдаем за реакцией обеих компаний. Их реакция будет основанием для принятия решений, в том числе для наложения штрафов. В случае отказов такие штрафы могут быть применены», – сказал он, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы судебных приставов планируют в принудительном порядке обязать Google выполнить решение Арбитражного суда Москвы, запретившего «Яндексу» и Google отображать в поиске результаты по запросу «Умное голосование». Пока это временные меры – рассмотрение исков по существу назначено на ноябрь. «Яндекс» уже удалил ссылки на «Умное голосование» из-за их внесения Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Между тем, поисковик Google по-прежнему выдает ссылку на сайт «Умного голосования». 



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