 

Польский депутат пригрозил министру здравоохранения повешением

16.09.2021, 14:14, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыДепутат сейма Польши от объединения евроскептиков и националистов «Конфедерация» Гжегож Браун пригрозил министру здравоохранения Адаму Недзельскому повешением.

Недзельский выступал в сейме с докладом о путях решения проблем с финансированием системы здравоохранения, сообщает РИА «Новости». После его речи слово взял Браун, он пообещал, что министр здравоохранения отправится под суд за упущения, связанные, среди прочего, с ростом смертности в период пандемии коронавируса, с ростом попыток суицида среди несовершеннолетних. По словам Брауна, судить Недзельского будут тогда, «когда Польша вернется к своей силе и величию».

В конце выступления депутат сообщил министру: «Вы будете повешены».

Оппозиция была возмущена словами Брауна, среди которой вице-спикер сейма Малгожата Кидава-Блоньская и глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняка-Камыш.

В итоге Кидава-Блоньская объявила, что словами Брауна займется президиум сейма. Пока его отстранили от участия в заседании сейма.

«Я не представляю себе, чтобы публичные дебаты проходили таким образом, чтобы взрослые мужчины высказывались таким образом», – высказался Недзельский. «Я хотел покинуть зал, но коллеги сказали, что я не должен опускаться до такого стандарта. Я думаю, что с точки зрения министерства и каждого представителя правительства это совершенно недопустимо. Я ожидаю от президиума сейма решительных суровых мер. Мы в последнее время только киваем головой, что происходят скандальные вещи, но нет никаких шагов. Исключение господина Брауна из дебатов не является достаточной мерой», – высказался министр.

Ранее депутат Сейма Польши попытался прорваться сквозь военных и передать гуманитарную помощь застрявшим на границе с Белоруссией беженцам.



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