Мнение: Письмо: “Ответила сиятельными глазами”

Письмо из серии “и смех, и грех”.

Обычно в таких письмах баги в каждом абзаце. Здесь тоже. В основном Ученица, но и других навалом.

А вы, самостоятельно разбирая такие письма, часто обсуждаете один какой-то фрагмент или два.

Здесь каждый абзац смешной и каждый достоин разбора.

Не оставляйте неразобранные куски.

iovich55

Здравствуйте уважаемая Эволюция. Прошу вас добавить меня в группу друзей. Читаю вас 3 года, и разборы изучаю тщательно. Спасибо большое вам за блог, он в моей жизни как компас. Прошу вас и уважаемых комментаторов дать мне совет.

Мне 45 лет, слежу за собой, лишнего веса нет. Ежедневно делаю гимнастику по пол часа хотя-бы, если есть время и силы то час. Два года назад переехала в Москву, поменяла кардинально жизнь, отучилвсь на массажиста и работаю массажистом . Постоянно повышаю квалификацию. Есть сын взрослый.

Побудило меня написать письмо, прекращение отношений с мужчиной с которым у нас были одиннадцать месяцев. . Назовём его Е.

В браке я была 3 раза, первый отец моего сына, он меня бросил беременной, сына растила одна, но благодаря этому у меня есть сын.

Второй брак длился 7 лет, первые 3 года было все хорошо, потом постепенно дефолт и развод.

З брак с Онегиным , прожили мы с Д. 4 года, за год до развода я начала изучать блог. Отношения стали очень плохие, я собрала все баги которые есть, и тут в вашем блоге все стало по немного проясняться. Мои ошибки все как на ладони, я понимала что этот брак не спасти, но попыталась выйти экологично и как итог у нас хорошие дружеские отношения. Он помогает мне в моем городе с вопросами косаемых моих дел, я же всегда рада пообщаться с ним и дать совет в его вопросах.

С сыном отношения по разному, ему сейчас 22 года. Характер сложный, если я сангвиник оптимистичный, он меланхолик пессимистичный. Конфликты бывают, но работы много ещё.

Два года назад произошли ряд событий которые меня истощили морально и я впала в депрессию, но за месяц сама вышла, изучала блог и даже как бы это не звучала я уговаривала свою королеву на меня не обижаться и обещала её баловать. Видимо король её замучил что надо дела делать, всем должны. И в один день моя душа мне сказала тебе надо ты и делай, а я не хочу. Я говорила своей душе давай один день я работаю что ты хочешь, а другой день что надо. Ходила по театрам, покупала себе платья, баловала и через месяц сделала себе тату и вышла обновлённой.

Но зато я больше не захотела жить как раньше, бросила все и уехала в Москву с одним чемоданом. За два месяца до отъезда отучилась на массажиста, собрала деньги на съем жилья и сделала этот шаг.

Сняла жилье, начала работать и параллельно училась дальше на массажиста. Увлеклась таро как философией жизни. По выходным ходила по музеям и театрам, изучала город. В общем решила жить для себя, никаких отношений, они меня выматывает.

Через 7 месяцев была одна встреча и общение которое меня вытащил из моего кокона, влетел в мою жизнь один лихой Печорин, я ему благодарна за ту встречу, хоть он меня и поднял до небес и бросил на землю со всей силой, но опыт колоссальный.

Зовут его С. Познакомились на работе, он пришёл как клиент, во время общения сошлись на одном интересе эзотерика, но я то больше пообщаться люблю и не о чем не думала, но на следующий день он написал и я была удивлена немного, но вежливо отвечала. Он напросился в гости, я спрашиваю прям сегодня? Отвечает прям сейчас. В этот день была выходная, но особого энтузиазма не было общаться, решила пару часиков посижу пообщаюсь ничего страшного. Правда он меня на 8 лет моложе и симпатичный такой, я не тешила себя иллюзиями что нравлюсь, и не понимала ничего.

Пришёл С. Привёз продукты и алкоголь, и сразу начал командовать где кастрюля и где рюмки. Приготовил еду, красиво коктейли делал, посидели мы весело, но все время я всматривалась в него, я зачем ему. Затем попросил массаж и в шутку меня раскрутил на секс. Все это время я была в шоке, ничего про Печериных не знала, сидела с открытым ртом.

Вечер провели интересно, он уехал, но писал сообщения постоянно. Я не понимала в чем дела пошла тщательно изучать блог, но пока ничего не понимала приняла позицию, если что-то не понимаешь то держись в границах.

С. Очень интересно рассказывал про эзотерик у, что я попросила и меня научить тому что знает, он радостно начал меня учить, хотя поняла сейчас это была зацепка. А уж крючками меня цеплял и даже этому учил меня. Хотя я по молодости была ещё та кокетка, и вот эту кокетку он во мне разбудил. Я искрилась при встрече, веселила, расцвела и похорошела. Он жил и работал Подмосковье, приезжал на выходных на два дня, остальное время были на связи и много от него сообщений. Я была очень счастлива, в какой-то момент он остался без работы и недели две жил у меня. Я помогла ему выкупить его права у знакомых, он долг брал деньги и в залог оставил права, устроился в такси, я так же помогла ему оплатила за два дня выезда в такси. И резко закончился мой праздник.

Стал теряется, обещал приехать и не приезжал, потом вообще исчез. Жизнь превратилась в одно выживание, я по блогу все понимала и блог в это время стал мне компасом как выйти из этого состояния. Было очень тяжело, но я пркачала силу внутреннюю, чётко локус всегда со мной и границы мои защищены. Опыт шикарный, сейчас я очень рада тем дням.

С. Появлялся редко с интересом наблюдал за мной, что же со мной происходит и не понимал ничего, при каждой встречи я была мила и вежлив. Спрашивал вспоминала ли я его, я отвечала с улыбкой нет, была очень занята. Хотя на самом деле была война с собой каждый день, но я выстояла. Потом появился в моей жизни Ж. Я отвлеклась на него и с С. Тихо все прекратилось.

С Е. мы познакомились у меня на работе, пообщались мило и вежливо, он попросил у меня телефон. На следующий день он с утра пожелал доброго утра, я ответила, в течение дня незначиная переписка. И так неделю писал с добрым утром, интересовался моими делами. Ж. Живёт и работает под Москвой, специальность рабочая ОЗ у нас одинаковая, СЗ на тот момент казалось его выше. Он милый и обоятельный, симпатичный, имидж хороший, интеллигентный.

Как-то договорились о встрече, он приехал ко мне, мы пообщались. Мне не хватает общения интересного и было очень интересно с ним. Выпили вина, вышли на балкон он закурил, а я болтала как обычно о всякой ерунде. И вдруг он обнял меня и повернул к себе и спросил, для чего ты пришла в мою жизнь? Я удивилась, я то хотела приятно провести вечер, а тут меня в расплох застал, я не растерялась и ответила: для того чтобы ты раскрыл сердце и потом нашёл свою женщину. Он сказал, никого мне не надо кроме тебя. Ну интересно конечно я подумала, но не за любовью я в Москву приехала, но поведение моё ответила сиятельными глазами и кокетством.

В принципе мне надо было отвлечься от С. И заодно прокачать ресурс любви. С. Здорово меня раскрыл и тут такой рыбак, интересный опыт будет я подумала, тем более компас у меня есть. Я каждый шаг свой продумывала, каждое слово и заодно прокачивала ресурс учёбы, ресурс секса как магнетизм и шарм. Приезжал Ж. На выходных а в летнее время был сезон работы у него и встречи были два раза в неделю на выходные.

Каждая встреча была у нас лучше предыдущей, он смотрел на меня восхищенными глазами, я старалась каждый раз чем-то удивить благо фантазии бурные. Да и опыт с С. Не прошёл даром, я у него кое что забрала из арсенала соблазнения плюс книги читала о соблазнения. Ж. Был мастером секса, там он меня удивляло, правда начал был разговор о садомазо теме, но мне это не интересно, нам и так было хорошо. Днем редко переписывались, но вечером был горячий созвон. Новый год мы встретили вместе, подготовку вели вместе, траты строго поровну, я настаяла, хочу все по честному. Обычно я накрываю стол, он покупал алкоголь, напитки. Но если мы вместе где-то гуляли в городе, тратил я он, мне не разрешал тратиться. Часто говорил, что же мне так хорошо с тобой, я удивлялась, это же нормально когда обоим хорошо. И ещё он очень боялся меня потерять, я же нет. Знаю, что всякое бывает в этом жизне, и надо быть готовым ко всему.

Ж. Был настолько хорошим и добрым, что было искушение перейти границу, он и сам глазами приглашал, я же сама не люблю чтобы мои границы переходили и себе не позволю перейти. Он не мог это понять, я же чувствовала, один неверный шаг, жест и меня жёстко посадят на место, в прочем как и я бы это сделала.

Летом вместе поехали в Санкт-Петербург на 3 дня в гости к моей подруге и прогуляться. Все прошло отлично, моей подруге он понравился и она понравилась ему, успели и искупаться и по городу прогуляться. Так прошло и лето, сейчас одиннадцать месяцев как мы вместе, он так же влюблённо восторженно смотрит, встречи интересные, я мила и весела, но стала чувствовать уже летом что он расслабился и ленится, только на моей энергетике и энтузиазме. Он не против, но шагов не делает, только мои шаги. Я честно утомилась и просила его, чтоб и он как-то тоже инициативу брал, на что говорил что когда ты разленишься тогда я возьму. Но я специально не могу лениться, зато эйфория прошла, а мы на одном уровне стоим.

Весной говорил что как мужчина он должен сделать мне предложение, я была не против. Но сказать это одно, а сделать другое. Ладно, я своими делами занималась, училась дальше по массажу, семинары каждый месяц, постоянно новому учусь. Читаю, развиваюсь и тут начинаю понимать, что шагов он не делает потому что не умеет и не знает. Но от этого мне не легче.

Летом говорил мне

Ж. Ты отличный манипулятор любимая

Я. Какой же я манипулятор, манипуляторы пользу имеет со своих манипуляции.

Ж. Ну не манипулятор, не могу подобрать слово как тебя охарактеризовать.

Я. Может я хороший стратег.

Ж. Точно, ты офигительный стратег.

Главное что мне не нравилось в нем, он постоянно за мной следил, не откровенно конечно, но я это чувствовала. Что я говорю, что я делаю, каким образом, изучал меня как книгу. А недели две до нашего расставания я почувствовала что он зеркалит меня, если я молчу и он молчит, я пишу и он пишет. И тут наступил сентябрь, я то ли перегорела то ли устала тянуть эмоционально все, наступила апатия плюс физически утомилась и поняла что в отношениях тупик. В это время я занялась поиском квартиры и ипотеки, Ж. Слушал меня поддерживал советом, но чувствую все на мне, он приехал в выходные я попросила его меня не трогать, чувствовала себя истощенной. Встреча прошла не так как всегда, он вроде помогал по хозяйству, но без меня и моего эмоционального участия встреча прошла скомкано. Он так же писал горячо и ждёт когда я приду в себя.

Во вторник я написала после дневной горячей переписки.

Я. Все, я ничего не хочу. Без развития отношения не интересны.

Ж. Это ещё что такое?

Перезвонил, сказала что люблю развитие во всем чем занимаюсь, а так не интересно и мы каждый идём своей дорогой. Ж. Ответил хорошо, как скажешь.

Через неделю был в городе, получал вид на жительство в России, 8 лет жил в России нелегалом, а тут я нашла юридическую компанию чтоб помогли с оформлением документов и вот легализовался, но меня это уже не интересует, пусть от меня память останется ему. Написал что ключи в почтовый ящик оставит.

Ж. Привет. Ключи в ящке

Я. Добрый день, спасибо.

Ж. Много чего хочется сказать, но лучше промолчу.

Я промолчала, уже ничего не хочется говорить. Перед тем как написать ему сообщение о расстование, я знала что будет ломка и была к этому готова. Правда она не такая как после С. Была, просто лёгкая грусть что не сложилось и радость от того что вся энергия моя мне вернётся, она мне сейчас нужнее.

Где моя ошибка что я так истощилась? Или Ж. Просто человек такой, долгие отношения его не интересуют, пока женщина мила и весела и ему не надо напрягаться его все устраивает. В каком месте этого я не заметила? Где была в иллюзия?