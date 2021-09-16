Григорий Явлинский: «Этот дом я выиграл в лотерею для вакцинированных от коронавируса»

Основатель партии «Яблоко» и консультант Кремля по экономическим вопросам Григорий Явлинский объяснил происхождение своего дома стоимостью 50 млн рублей. Политик назвал всему виной удачное стечение обстоятельств и природное везение.

По словам Явлинского, скромный домик в неблагополучном Одинцовском районе Подмосковья он выиграл как участник лотереи для привившихся от коронавирусной инфекции. Лидер «Яблока» пояснил, что после второй прививки автоматически стал участником московской программы «Миллион призов за укол» и ему достался суперприз — маленький коттедж под Москвой.

«Два раза укололся и уже коррупционер! Реальные размеры дома и цена не соответствуют информации в расследовании. По факту на участке есть лишь опалубка и небольшая бытовка, в которой я живу, чтобы достраивать дом. Пока всякие иноагенты пытаются опорочить моё честное имя по заказу американских спецслужб, реальные жулики и воры до сих пор не раскрыли источник происхождения своих богатств. Господа журналисты лучше бы поинтересовались откуда у Навального дворец в Гельзенкирхене и почему он продолжает распространять националистические идеи из тюрьмы. Свой дом я выиграл честно и вообще по документам это пансионат для председателей политического комитета “Яблока”», — сказал Явлинский.

Григорий Явлинский добавил, что если кому-то не нравится его честно нажитое имущество, то каждый волен вместо «Яблока» голосовать за «Единую России» на грядущих выборах в Госдуму.

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