Мнение: Из пиджаков в сюртуки, деанонимизация чиновников и подача в суд на Интернет

1. Депутат Госдумы Виталий Милонов придумал, как улучшить моральный облик российских чиновников и повысить доверие к ним со стороны общества. Для этого он предлагает переодеть их в мундиры и сюртуки. Господин Милонов также запостил пару своих фотографий в соответствующих образах:

https://www.instagram.com/p/CTR0jIyDkYK/

villemilonov:

Депутаты и чиновники в России должны ходить на работу в сюртуках, а не в костюмах от известных брендов.

В форменном сюртуке чиновник уже не сможет позволить себе пьяным пойти по улице и даже закурить в общественном месте. Более того, он будет вести себя в соответствии со своим статусом.

Любой человек сможет подойти к нему и попросить совета, как к полицейскому. Чиновник в сюртуке — символ доверия и власти.

Какой образ из представленных — вам больше понравился?

С одной стороны, идея красивая. Если переодеть чиновников в форменную одежду, это спасёт их от немалой головной боли: что именно следует носить, чтобы соответствовать статусу.

Если форма будет прописана заранее и её будут носить все госслужащие (а не только представители силовых ведомств, как сейчас), то у чиновников будет больше времени и возможностей, чтобы отдаться работе, а у оппозиции — меньше поводов для обвинения властей в нескромности. Опять же, возрождение традиций и поддержка отечественной текстильной промышленности.

С другой стороны, это очевидным образом выделит чиновников на фоне обычных граждан и предпринимателей, что может быть использовано чиновникофобами и разжигателями классовой борьбы в своих корыстных интересах. Да и не все ведь имеют военную выправку, не всем пойдут стандартные сюртуки и мундиры.

Наконец, что же предлагается носить женщинам, которые составляют значительную долю наших гражданских госслужащих? Неужели тоже одежду 19-го века, которую только надевать надо по 40 минут?

2. Оппозиционер пишет, что приехал в другой город на матч сборной России, но его не пустили на стадион. Почему — неизвестно. На входе сказали, что это решение службы безопасности. По его мнению, всё дело в том, что он принимал участие в какой-то акции Навального и попался:

https://www.facebook.com/maxim.gongalsky/posts/10223741598142329

Возможно, действительно, наше государство проявляет таким образом мягкую силу. Создаёт для условных боевых тиктокеров последствия — недостаточно жёсткие, чтобы озлобить публику, но достаточно неприятные, чтобы начать уважать и букву, и дух закона.

Вместе с тем анонимные действия государства — это зло. В первую очередь по той причине, что чиновники ошибаются, причём часто. Такова специфика их работы в любом государстве.

К примеру, на днях мне прислали проходной документ из районной администрации. Документ был заполнен с ошибкой, и я захотел связаться с ответственным, чтобы тот переделал его. На документе была фамилия чиновницы и её городской телефон — это большой плюс по сравнению с тем, как иногда бывает. Однако по телефону мне ответили только длинные гудки, а адреса электронной почты на документе не было. Если бы этот документ был для меня критичен, мне пришлось бы тратить несколько часов жизни, ехать в администрацию лично.

Полагаю, разумно было бы обязать чиновников оставлять на каждом распоряжении адрес электронной почты, чтобы можно было решить с ними текущие вопросы взаимодействия, а также свою фамилию, чтобы застрявший в жерновах государственной машины гражданин знал, на кого ему подавать в суд.

3. Некий гражданин подал в суд на «сеть Интернет», так как в интернете появились данные о том, что его кандидатская диссертация по юриспруденции была сплагиачена. Ответчик на суд не явился, и суд требования истца удовлетворил — признал, что таблица заимствований по этой диссертации неверна:

https://www.facebook.com/sergey.budylin/posts/10159863748540934

https://www.facebook.com/serguei.parkhomenko/posts/10224836880458768

На мой взгляд, не так уж важно, сплагиатил этот юрист свою диссертацию или написал лично. Выигранный им благодаря ловкому ходу процесс в любом случае является достаточным основанием, чтобы присвоить ему звание кандидата наук.