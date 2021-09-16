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Работы на дополнительных объектах дорожного нацпроекта ведутся в графике

16.09.2021, 14:03, Новости
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Дополнительные федеральные средства в объеме 30 млрд рублей на ремонт автомобильных дорог доведены 84 субъектам страны, в числе которых и Ярославская область.

В соответствии с распоряжением правительства России региону выделено 300 млн рублей, которые направлены на ремонт региональных дорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

– Благодаря федеральной поддержке на территории региона в этом году дополнительно приведём в порядок 14 километров региональных дорог: 5 километров трассы Нагорье – Берендеево и наиболее проблемный участок дороги Нерехта – Рождествено – Бурмакино длиной почти 9 километров. Это социально значимые трассы, состояние которых вызывало неоднократное недовольство жителей региона, – отметил директор департамента дорожного хозяйства правительства области Роман Душко.

Ремонт дороги Нерехта – Рождествено – Бурмакино в Некрасовском районе вышел на финишную прямую. Почти за два месяца подрядной организацией АО «РУМСР» проделан большой объем работ. Сейчас дорожники завершают работы по укладке асфальта на съездах и остановочных павильонах, ведут работы по обустройству. Завершить ремонт планируют в сентябре.

В городском округе Переславль-Залесский в активной стадии продолжается ремонт участка дороги от Ефимьева, Ростинова до Берендеева. Здесь специалисты подрядной организации АО «ГК ЕКС» укрепляют дорожное основание методом холодной регенерации, после чего приступят к укладке асфальта. Ремонт этого участка дороги выполняется комплексно и будет завершен в октябре.

Технический контроль на соответствие выполняемых работ требованиям проектной и технической документации на каждом этапе ремонта проводится специалистами Ярославской областной дорожной службы. На сегодняшний день работы на объектах ведутся в графике.




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