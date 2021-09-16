В России остановили разработку ракеты для полетов на Луну, чтобы не “выкинуть триллион рублей”
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Он отметил, что разработку могут возобновить, если программа создания ракеты будет доработана.
Агентство отмечает, что ракету планировали создать на базе аппаратов “Союз-5” и “Союз-6”.
Глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин объяснил в тот же день журналистам, что “в прежнем облике” ракета для полетов на Луну создаваться не будет, потому что придется “просто выкинуть триллион рублей”, и что необходимо работать над многоразовой системой полетов. Он пообещал создать “то, что двинет отрасль вперед”.
Триллион рублей – около $13,8 млрд.
Руководитель российского Института космической политики Иван Моисеев подтвердил “РИА Новости”, что основная причина остановки проектирования – высокая стоимость. По его словам, она равна затратам России на космонавтику за 10 лет.
Контекст:
В октябре 2018 года Рогозин анонсировал создание через шесть-семь лет постоянно работающей космической транспортной системы, которая сможет достигнуть Луны.
В январе 2019 года Рогозин рассказывал, что пуски космических аппаратов к Луне запланированы с 2021 года, а к 2025 году на спутнике Земли окажется аппарат “Луна-грунт”. “Постановка амбициозной цели может сплотить отрасль”, – подчеркнул Рогозин.
После выхода материала на тот момент глава правительства РФ Дмитрий Медведев призвал руководство госкорпорации “прекратить болтать о том, куда мы полетим в 2030 году”, и посоветовал больше заниматься делами, сообщало РБК.
В мае 2019 года Рогозин говорил, что с 2029 года начнутся пилотируемые полеты к Луне и ее комплексное исследование с помощью лунохода, в 2030 году на спутник высадят человека, а после этого в планах “Роскосмоса” создание модуля лунной базы.
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