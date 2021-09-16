В России остановили разработку ракеты для полетов на Луну, чтобы не “выкинуть триллион рублей”

Он отметил, что разработку могут возобновить, если программа создания ракеты будет доработана.

Агентство отмечает, что ракету планировали создать на базе аппаратов “Союз-5” и “Союз-6”.

Глава “Роскосмоса” Дмитрий Рогозин объяснил в тот же день журналистам, что “в прежнем облике” ракета для полетов на Луну создаваться не будет, потому что придется “просто выкинуть триллион рублей”, и что необходимо работать над многоразовой системой полетов. Он пообещал создать “то, что двинет отрасль вперед”.

Триллион рублей – около $13,8 млрд.

Руководитель российского Института космической политики Иван Моисеев подтвердил “РИА Новости”, что основная причина остановки проектирования – высокая стоимость. По его словам, она равна затратам России на космонавтику за 10 лет.

Контекст:

В октябре 2018 года Рогозин анонсировал создание через шесть-семь лет постоянно работающей космической транспортной системы, которая сможет достигнуть Луны.

В январе 2019 года Рогозин рассказывал, что пуски космических аппаратов к Луне запланированы с 2021 года, а к 2025 году на спутнике Земли окажется аппарат “Луна-грунт”. “Постановка амбициозной цели может сплотить отрасль”, – подчеркнул Рогозин.

После выхода материала на тот момент глава правительства РФ Дмитрий Медведев призвал руководство госкорпорации “прекратить болтать о том, куда мы полетим в 2030 году”, и посоветовал больше заниматься делами, сообщало РБК.

В мае 2019 года Рогозин говорил, что с 2029 года начнутся пилотируемые полеты к Луне и ее комплексное исследование с помощью лунохода, в 2030 году на спутник высадят человека, а после этого в планах “Роскосмоса” создание модуля лунной базы.

—