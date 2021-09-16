 

Украина будет фиксировать нарушения в связи с проведением РФ выборов на временно оккупированных территориях – Кулеба

16.09.2021, 13:54, Новости дня
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Он напомнил, что недавно Россия отказалась продлевать мандат двох миссии ОБСЕ, которая работала в пунктах пропуска на российско-украинской границе.

“В соответствии в международным правом, единственный статус, которым обладает РФ в Автономной Республике Крым и отдельных районах Донецкой и Луганской областей – это государство-оккупант. И то, что она делает, организовывая там свои национальные выборы, является нарушением международного права. В связи с этим мы будем реагировать по уже отработанной схеме – мы будем фиксировать эти нарушения, будем обращаться к партнерам. Я понимаю, что этим мы выборы не отменим, и россияне сейчас сделают то, что они считают необходимым, потому что они контролируют эту территорию. Но, знаете, всему приходит свой конец”, – сказал глава МИД.

Кулеба заявил, что российской оккупации также прийдет конец.

“И и когда это произойдет, то все те зафиксированные случаи правонарушений со стороны РФ – за них всех придется заплатить. И очередной пример такого нарушения мы сейчас зафиксируем”, – сказал он.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

10 мая 2021 года секретарь генсовета партии “Единая Россия” Андрей Турчак сказал, что жители ОРДЛО, получившие российские паспорта, смогут 19 сентября проголосовать на выборах в Госдуму.

Российские паспорта на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей получили почти 600 тыс. человек, об этом 12 мая заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Верховная Рада призвала мир не признавать незаконные выборы в Госдуму РФ в Крыму и при участии жителей Донбасса.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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