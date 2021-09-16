 

Мнение: Нет ковидному террору

16.09.2021, 13:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Лично для меня эти выборы – первые за долгое время, имеющие прямой и отчетливый, насущный политический смысл. И речь тут не о Путине и не о Навальном, не о комунизме и капитализме, не о движении на восток или на запад.

Речь о свободе, здоровье и о наших самых базовых правах. На мой взгляд – выборы о том, скажет народ да или нет ковидному террору, который бушует не то что в России, а на всей планете второй год подряд.

Есть только одна партия, которая пусть слабо, половинчато, но все-таки сказала “нет” принудительной вакцинации и всему прочему ковидному безумию – локдаунам, куар-кодам, маскам и перчаткам “во веки веков, аминь”. Это, как ни странно, КПРФ.

Коммунисты за свободу и за базовые права – звучит удивительно, в чем-то абсурдно. Но они это СКАЗАЛИ – и уже одним этим придали голосованию смысл и цель. Теперь уже нельзя будет сказать “а я все равно ничего не мог сделать” – нет, как минимум одно сделать можно. И нужно.

Изначально бессмысленная процедура по выборам в бессмысленную Думу приобрела внезапно характер референдума: допускать новую волну террора сразу после выборов или нет. По сути, в ближайшие три дня решается вопрос – осталась у народа воля к сопротивлению, или он так же раздавлен, разобщен и запуган “экспертами” фейковых наук, как и все прочее население Земли.

Шансов мало, но они есть. За победу!

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.10 / Принц Уильям пообщался по видеосвязи с королевой Ранией, Шакирой и Кейт Бланшетт

25.07 / Ученые раскрыли историю происхождения найденных на Земле странных метеоритов

20.06 / Школьный вальс в маске

21.11 / Мнение: Страны-автоколонки, золотые паспорта и успешные инвестиции в Россию

18.01 / Эксперт Пласковицкий: Белорусские чиновники объявят себя победителями в борьбе Лукашенко с народом

21.08 / Ошибки, которых следует избегать при ношении джинсов клеш после 40: как выбрать “правильные” штаны

13.11 / На Украине назвали возможных преемников Зеленского

03.03 / До 300 тысяч рублей: какие специалисты получают самую высокую зарплату в Москве

27.10 / Кристофер Мюррей: «Ношение масок в общественных местах сохранит десятки тысяч жизней»

25.08 / Остатки взрыва сверхновой найдены на дне Индийского океана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика