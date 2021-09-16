Мнение: Нет ковидному террору

Лично для меня эти выборы – первые за долгое время, имеющие прямой и отчетливый, насущный политический смысл. И речь тут не о Путине и не о Навальном, не о комунизме и капитализме, не о движении на восток или на запад.

Речь о свободе, здоровье и о наших самых базовых правах. На мой взгляд – выборы о том, скажет народ да или нет ковидному террору, который бушует не то что в России, а на всей планете второй год подряд.

Есть только одна партия, которая пусть слабо, половинчато, но все-таки сказала “нет” принудительной вакцинации и всему прочему ковидному безумию – локдаунам, куар-кодам, маскам и перчаткам “во веки веков, аминь”. Это, как ни странно, КПРФ.

Коммунисты за свободу и за базовые права – звучит удивительно, в чем-то абсурдно. Но они это СКАЗАЛИ – и уже одним этим придали голосованию смысл и цель. Теперь уже нельзя будет сказать “а я все равно ничего не мог сделать” – нет, как минимум одно сделать можно. И нужно.

Изначально бессмысленная процедура по выборам в бессмысленную Думу приобрела внезапно характер референдума: допускать новую волну террора сразу после выборов или нет. По сути, в ближайшие три дня решается вопрос – осталась у народа воля к сопротивлению, или он так же раздавлен, разобщен и запуган “экспертами” фейковых наук, как и все прочее население Земли.

Шансов мало, но они есть. За победу!