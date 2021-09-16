Мнение: ШОС приветствует Иран и ждет Афганистан

Шанхайская организация сотрудничества приветствует Иран и готовится принять Афганистан

Ожидается, что безопасность соседних стран будет в центре внимания нового правительства в Кабуле, включая стабильность и экономические проблемы.

Сразу после окончания американской оккупации Афганистана Таджикистан и Узбекистан сняли свои возражения и приняли Иран как полноправного члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Иран был членом-наблюдателем с 2005 года и надеется на расширение сотрудничества в области безопасности, разведки и экономики между членами ШОС.

Потенциал Ирана выгоден всем членам ШОС, особенно когда открывается порт Чабахар : он строится как ворота на восток и запад от Каспийского моря в рамках международного транспортного коридора Север-Юг.(INSTC). Чабахар связывает Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан с одной стороны. С другой стороны, он связывает эти страны с Азербайджаном, Турцией и Европой, а через иранский порт – с Африкой и Индией. Это позволяет Центральной Азии находить более эффективные и продуктивные рынки сбыта, тем более что «Шелковый путь» в Афганистан проходит через Центральную Азию к Черному морю и Ближнему Востоку. Эти связи – то, что нужно Афганистану; восстанавливая и обменивая свои потенциальные запасы электроэнергии, газа и нефти, а также огромные запасы полезных ископаемых, делая его менее зависимым от помощи и условий Запада, особенно США.

Этот густонаселенный и взаимосвязанный евразийский регион считается прямой угрозой гегемонии США, которая начала рушиться после того, как США потерпели поражение в войнах, которые они развязали в Афганистане, Ираке и Сирии. Эти войны США показали свою тщетность и невозможность достижения целей США в любой из этих стран. США больше не описывают как сверхдержаву, а лишь как «великую державу», которая не уделяет особого внимания своим западным стратегическим союзникам, которые, похоже, устали платить по счетам за вмешательство США во Вторую мировую войну.

Европейские государства сильно реагируют, потому что США не спрашивают их мнения по вопросам стратегии и партнерства, таким как уход из Афганистана. Роль большинства европейских государств заключалась в том, чтобы они были верными сторонниками, согласовывая политику и военные планы США на протяжении десятилетий, даже в ущерб своим собственным политическим, экономическим интересам и интересам безопасности. Даже если они не представляют угрозу для Европы, европейские государства подталкивают выступать против Китая и России и соблюдать санкции США против Ирана в соответствии с повесткой дня президента США. Совсем недавно европейские и неевропейские Государства-члены Организации Североатлантического договора (НАТО), вовлеченные в Афганистан, оказались втянутыми в хаотичную и кровавую дезорганизацию кабульского аэропорта только потому, что США решили в спешке уехать.

Сразу после того, как талибы взяли под свой контроль все 34 провинции Афганистана, секретарь Совета по национальной безопаности Российской Федерации Николай Патрушев объявил своему иранскому коллеге адмиралу Али Шамхани, что «Исламская Республика станет полноправным членом ШОС в первую очередь." Это указывает на то, что ШОС готовится к более значительной роли в будущем в Центральной и Западной Азии.

Создание « Шанхайской пятерки» ШОС (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Россия и Китай) было учреждено 15 июня 2001 года в Шанхае, Китай, а Пакистан и Индия присоединились в 2017 году. Организация нацелена на укрепление доверия и сотрудничества в торговле, экономике, культуре, туризме, транспорте, энергетике, внешней политике и охране окружающей среды для поддержания безопасности, мира и развития в Азии.

Иран обеспечивает поддержку и различные маршруты на другие континенты через порт Чабахар с видом на Оманский залив. На его территории находится порт Бандар-э-Анзали , единственная свободная зона на Каспийском море. Кроме того, Иран имеет морские связи с Каспийским бассейном, включая азербайджанский порт Баку, туркменский порт Туркменбаши и казахстанский порт Актау. Кроме того, Иран построил железнодорожную ветку, ведущую на север, а затем в южный порт Чабахар, откуда есть прямые грузовые связи с индийским портом Мумбаи.

Однако США по-прежнему вводят суровые санкции против Ирана, Китая и России, чтобы замедлить их экономическое развитие и затормозить налаживание связей Китая с Центральной и Западной Азией. Президент США Джо Байден опасается расширения Шанхайской организации – в основном Китая и Ирана – которая, как ожидается, в ближайшем будущем приблизится к Афганистану, чтобы наладить адекватное сотрудничество, которое облегчит сложные экономические проблемы в этой стране. На данный момент Афганистан по-прежнему зависит в первую очередь от западной гуманитарной помощи.

Соседи Афганистана уже сделали первые шаги навстречу нуждам страны: Иран возобновил экспорт бензина и дизельного топлива в Афганистан. Более того, хотя Китай заявил, что априори определит тип отношений с новым Афганистаном, он встретился с талибами, чтобы исследовать и инвестировать в драгоценные металлы и полезные ископаемые в Афганистане. Афганистан обладает крупнейшими запасами металлов и минералов, а также энергетических ресурсов, среди которых медь, уголь, железо, кобальт, (жидкий металл) ртуть, золото, уран, цинк, драгоценные камни, тальк, сера, литий, торий, нефть и газ. Бывший министр Афганистана Вахидулла Шахрани оценилстоимость залежей полезных ископаемых от 1 до 3 триллионов долларов. Более того, члены ШОС хотят включить Афганистан в проект «Шелковый путь» (на который выделено 900 миллиардов долларов) теперь, когда США прекратили свою оккупацию.

В прошлом Афганистан подписал контракт с Китаем на добычу меди из «Мис Айнак» (что означает месторождения меди на языке дари, одном из официальных языков Афганистана). Медный рудник, по оценкам, содержит около 450 миллионов тонн меди на сумму около 50 миллиардов долларов США . Однако работа на этом руднике неоднократно прерывалась из-за нестабильности в вопросах безопасности. После того, как талибы взяли под свой контроль все провинции, один из наиболее важных шагов: новое правительство должно будет столкнуться с экономическими проблемами и возобновить соглашение с Китаем по обеспечению экономических, финансовых ресурсов и ресурсов для развития Афганистана. Ожидается, что движение «Талибан» будет отвечать за безопасность границ с Китаем.

Китайский регион Синьцзян, где проживают уйгурские мусульмане, представляет собой 76 километров границы с Афганистаном. Пекин хочет гарантировать, что движение Талибан предотвратит движение восточного Пакистана и мусульманских уйгуров. Они воевали с талибами и «Аль-Каидой» в Афганистане и Сирии.

Позитивные сигналы идут не только из Ирана и Китая: министр иностранных дел России Сергей Лавров озвучил первую благоприятную позицию, заявив, что «Россия не поддерживает провинцию Панджшер, которая отказалась подчиняться новой реальности». Похоже, было мало желающих оказать поддержку Панджшерскому сопротивлению, которое развалилось из-за решимости Талибана начать править всей страной со всеми ее племенами и этническими группами.

Иран, Китай и Россия хотят гарантировать, что Афганистан не станет платформой для запуска нападения повстанцев-джихадистов на приграничные страны. Ожидается, что безопасность соседних стран будет в центре внимания нового правительства в Кабуле, включая также вопросы стабильности и экономических проблем. Талибан предоставил странам достаточные гарантии для принятия решения о сохранении своих дипломатических миссий в рабочем состоянии (Китай , Россия и Иран) в Кабуле и их консульства в других провинциях.

Китай, Россия и Иран не допустят возвращения какой-либо империи для оккупации Афганистана или любых попыток дестабилизировать его издалека. США потерпели военное поражение; однако у них есть другие средства, неправительственные организации, для повторного въезда в Афганистан по гуманитарным причинам, чтобы поддержать «потребности Афганистана». Поэтому соседние с Афганистаном страны оставят прошлое позади и поддержат новое афганское правительство в строительстве государства. Эта жизненно важная поддержка предоставит ШОС дополнительную силу, которая снизит роль США в Центральной Азии до уровня ниже нынешнего.

(с) Элайджа Магье

https://english.almayadeen.net/articles/analysis/shanghai-cooperation-organization-welcomes-iran-and-prepares – цинк

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