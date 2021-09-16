Ранним признаком старческой болезни может быть постоянный звук в ухе

О возрастных нарушениях когнитивных функций и работы мозга могут свидетельствовать неявные признаки. Так, медики рекомендуют обращать внимание на постоянный шум в ухе.

Авторитетное научное издание Scientific Reports разместило на своих страницах материалы об исследовании тиннитуса. Так в медицине называется постоянный шум в ушах. Несмотря на, казалось бы, безобидность такого явления, оно может служить предвестником тяжелых нейродегенеративных расстройств. Причем в случае с людьми молодого и среднего возраста такие ощущения могут говорить о развитии болезней Паркинсона или Альцгеймера.

При обоих расстройствах наблюдается прогрессирующая потеря нейрональной функции. Тиннитус, как мягкий признак Паркинсона, нередко встречается у людей преклонного возраста. Наиболее известным фактором риска БП и БА является старение вследствие окислительного стресса и митохондриальной дисфункции.

Все чаще такое явление фиксируется задолго до среднестатистического возраста. У больных в таком случае нарушается связь нервной системы и мозга. Из-за этого у пациента наблюдаются изменения, преимущественно двигательных функций. Опасность расстройства состоит в неуловимости его первых симптомов. Поэтому исследователи призывают особенно внимательно относиться к появлению шума в ушах. Вовремя выявленная опасность позволит избежать тяжелых и трудноустранимых, а зачастую, и необратимых последствий.

Источник: www.medikforum.ru