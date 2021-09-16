Система онлайн-выборов успешно прошла все тестирования и проверки

Уже завтра, 17 сентября, москвичи начнут выбирать депутатов Государственной Думы РФ с помощью дистанционного электронного голосования. Онлайн-выборы продлятся в столице до 19 сентября включительно и станут отличной альтернативой традиционному голосованию в ТИКах. Система ДЭГ успешно прошла все тестирования и проверки.

О ее надежности и безопасности заявляют обычные пользователи, медики и технические специалисты. Начальник столичного управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Артем Костырко подчеркнул, что онлайн система готова к атакам, в том числе, к DDOS.

Во время заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве он отметил, что существующая с 2019 года система сегодня работоспособна и надежна, что доказали многочисленные тестирования и проверки хакеров.

В ДЭГ применяется функция отложенного выбора, которая в значительной степени обеспечивает надежность системы. Это значит, что даже при возникновении технических сбоев избиратель сможет заново загрузить страницу и продолжить голосование. В действительности электронная процедура занимает всего несколько минут.

Более двух миллионов москвичей смогут реализовать свое избирательное право с мощью дистанционного голосования. Среди участников ДЭГ в столице разыграют квартиры, машины и сертификаты номиналом до ста тысяч рублей. Всего в рамках акции “Миллион призов” будет выбрано 250 тысяч победителей.