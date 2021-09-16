 

Система онлайн-выборов успешно прошла все тестирования и проверки

16.09.2021, 13:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Уже завтра, 17 сентября, москвичи начнут выбирать депутатов Государственной Думы РФ с помощью дистанционного электронного голосования. Онлайн-выборы продлятся в столице до 19 сентября включительно и станут отличной альтернативой традиционному голосованию в ТИКах. Система ДЭГ успешно прошла все тестирования и проверки.

О ее надежности и безопасности заявляют обычные пользователи, медики и технические специалисты. Начальник столичного управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Артем Костырко подчеркнул, что онлайн система готова к атакам, в том числе, к DDOS.

Во время заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве он отметил, что существующая с 2019 года система сегодня работоспособна и надежна, что доказали многочисленные тестирования и проверки хакеров.

В ДЭГ применяется функция отложенного выбора, которая в значительной степени обеспечивает надежность системы. Это значит, что даже при возникновении технических сбоев избиратель сможет заново загрузить страницу и продолжить голосование. В действительности электронная процедура занимает всего несколько минут.

Более двух миллионов москвичей смогут реализовать свое избирательное право с мощью дистанционного голосования. Среди участников ДЭГ в столице разыграют квартиры, машины и сертификаты номиналом до ста тысяч рублей. Всего в рамках акции “Миллион призов” будет выбрано 250 тысяч победителей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.12 / Проект «Голубой луч» – Мифы или реальность

25.08 / Мнение: “Армия-2021”. Новинки концерна “Калашников”

13.05 / “Принципиальные вещи”: в офисе Зеленского рассказали о темах для переговоров с Путиным

24.07 / Скандалы: Секретный «боровик» Юрия Трутнева

19.12 / В России за сутки выявили 28209 новых случаев заражения COVID

12.05 / Минобразования Мурманской области после стрельбы в Казани приказало собрать базу «неблагонадежных» п

18.08 / Белогвардейский нацизм и красноармейская «белость» на примере Белоруссии (+видео)

17.07 / Крупнейший анализ показал опасности предиабета

11.10 / Эксперты рассказали об опасности полной разрядки батареи смартфона

19.09 / Дело расстрелявшего сослуживцев срочника рассмотрит суд присяжных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика