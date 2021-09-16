Захарова напомнила разъяренному решением Австралии Парижу о «Мистралях»

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя реакцию министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана на решение Австралии разорвать контракт по подлодкам, сравнила ситуацию с разрывом Парижем договора с Москвой о строительстве авианосцев «Мистраль».

«Откуда гнев и горечь? Разрыв контрактов для Франции, вроде бы, дело привычное. В 2015 году Париж отменил сделку с РФ по двум авианосцам «Мистраль». Или плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине?» – написала Захарова в Telegram.

В среду вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в опубликованном совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии, которая из-за этого отказалась от контракта с французской Naval Group. Париж назвал решение Австралии о разрыве соглашения «ударом в спину».

Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа «Мистраль» стоимостью 1,2 млрд евро изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Первый корабль, получивший название «Владивосток», Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против РФ бывший тогда президентом страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта.