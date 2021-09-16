 

МИД будет работать над встречей глав правительств Люблинского треугольника – Кулеба

16.09.2021, 13:00, Новости дня
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“Запланированы активности в рамках Люблинского треугольника”, – сказал министр.

Он напомнил, что недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с премьером Польши Матеушем Моравецким.

“И мы теперь будем работать над организацией встречи глав правительств стран Люблинского треугольника”, – сказал глава МИД Украины.

Контекст:

Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы 28 июля 2020 года в Люблине подписали декларацию о создании “Люблинского треугольника”.

Участники “Люблинского треугольника” будут координировать действия для защиты международного права в условиях российской агрессии против Украины в трехстороннем формате и с участием НАТО, ООН, ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.

17 сентября состоялась первая встреча представителей “Люблинского треугольника”.

По итогам третьего заседания министров иностранных дел “Люблинского треугольника” в Вильнюсе 6-го и 7 июля 2021 года Кулеба назвал этот формат сотрудничества альтернативой “русскому миру”.

9 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил премьеру Польши Матеушу Моравецкому проводить регулярные встречи глав правительств стран “Люблинского треугольника” – Украины, Польши и Литвы.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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