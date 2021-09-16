 

Нацбанк согласен на передачу Одесскому худмузею помещения со статусом памятника архитектуры – СМИ

16.09.2021, 13:00, Новости дня
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Документ, направленный в адрес худмузея, Одесского НИИ судмедэкспертиз, Министерства юстиции и Министерства культуры и информационной политики, как указывает издание, подписала первый заместитель главы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.

“Национальный банк не возражает относительно отработки КУ “ОХМ” совместно с Министерством юстиции вопроса передачи в арендное пользование части недвижимого имущества по адресу: город Одесса, улица Ришельевская, 8, которое не используется национальным банком”, – говорится в документе.

Речь идет о недвижимости общей площадью 3780,4 м², которая находится на балансе НБУ и “используется для собственных нужд с целью обеспечения выполнения функции организации налично-денежного оборота в стране”.

В письме сказано, что в феврале НБУ передал Министерству юстиции по распоряжению Кабинета Министров за август 2020 года помещений общей площадью 6780,75 м² по этому же адресу.

Худмузей в Одессе просил передать им помещения для “хранения и обеспечения доступа граждан к художественным произведениям коллекции КУ “ОХМ”.

LB.ua пишет, что по указанному адресу, на Ришельевской, 8, находится здание бывшего Российско-Азиатского банка, которое является памятником архитектуры.

Контекст:

Одесский художественный музей был создан в 1899 году, нынешнее название носит с 1966 года. В числе произведений, которые имеются в музее, – картины Илья Репина, Ивана Айвазовского, Николая Рериха, Александра Бенуа и других художников.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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