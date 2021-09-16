Волонтёрам спишут долги по алиментам

Инициативу главы Якутии Айсена Николаева, списавшего долги за 5 лет по алиментам добровольцу из Кемерово, проявившему доблесть и героизм при тушении лесных пожаров в республике, предложили расширить на всю Россию.

По мнению руководителя «Молодежки ОНФ» Игоря Кастюкевича, разного вида льгот, одной из которых может быть списание долгов по алиментам, поможет резко увеличить количество добровольцев в стране. Это поможет эффективнее бороться с последствиями стихийных бедствий. Поэтому общественник призвал принять изменения в федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».

«Добровольцы – это мужественные люди, которые всегда помогают в ликвидации чрезвычайных происшествий, помогают медикам в пандемию, обеспечивают всем необходимым незащищённые слои населения. У всех нас могут быть разные обстоятельства, вследствие которых могут быть разного рода непогашенные долги или судимость. Но разве можно сопоставить мелкие проступки с той громадной пользой, которую волонтёры принесли обществу. Поэтому инициатива о списании алиментов станет важным шагом в развитии волонтёрского движения в России», – заключил Кастюкевич.

Согласно документу, направленному в парламент, лицам, зарегистрированным и уплатившим членские взносы во Всероссийском реестре добровольцев, предлагается списать долги по алиментам, штрафам за нарушения ПДД и административные правонарушения, а также долги за услуги ЖКХ. Также рассматривается возможность досрочного погашения судимости.

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