 

Волонтёрам спишут долги по алиментам

16.09.2021, 12:51, Разное
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Инициативу главы Якутии Айсена Николаева, списавшего долги за 5 лет по алиментам добровольцу из Кемерово, проявившему доблесть и героизм при тушении лесных пожаров в республике, предложили расширить на всю Россию. 

По мнению руководителя «Молодежки ОНФ» Игоря Кастюкевича, разного вида льгот, одной из которых может быть списание долгов по алиментам, поможет резко увеличить количество добровольцев в стране. Это поможет эффективнее бороться с последствиями стихийных бедствий. Поэтому общественник призвал принять изменения в федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)».

«Добровольцы – это мужественные люди, которые всегда помогают в ликвидации чрезвычайных происшествий, помогают медикам в пандемию, обеспечивают всем необходимым незащищённые слои населения. У всех нас могут быть разные обстоятельства, вследствие которых могут быть разного рода непогашенные долги или судимость. Но разве можно сопоставить мелкие проступки с той громадной пользой, которую волонтёры принесли обществу. Поэтому инициатива о списании алиментов станет важным шагом в развитии волонтёрского движения в России», – заключил Кастюкевич.

Согласно документу, направленному в парламент, лицам, зарегистрированным и уплатившим членские взносы во Всероссийском реестре добровольцев, предлагается списать долги по алиментам, штрафам за нарушения ПДД и административные правонарушения, а также долги за услуги ЖКХ.  Также рассматривается возможность досрочного погашения судимости. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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